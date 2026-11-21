Japonya'da kar felaketi: 1400'den fazla kişi mahsur kaldı
Japonya'nın Fukuşima eyaletindeki bir köyde yoğun kar yağışının devirdiği ağaçların yolları ve elektrik hatlarını kapatması nedeniyle aralarında yerli halk ve konaklama tesislerindeki ziyaretçilerin de bulunduğu 1400'den fazla kişi mahsur kaldı. Bölgede 700 hanede elektrik kesintisi yaşanırken devrilen ağaçlar kurtarma çalışmalarını da aksatıyor.
Giriş Tarihi:
Yoğun kar yağışı nedeniyle Japonya'nın Fukuşima eyaletindeki bir köyde 1400'den fazla kişinin mahsur kaldığı açıklandı.
YÜZLERCE KİŞİ MAHSUR KALDI
Kyodo News'un haberine göre, yerel yetkililer, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgedeki bazı yolların devrilen ağaçlar yüzünden kapanmasının ardından bir köyde 1400'den fazla kişinin izole olduğunu bildirdi.
Yetkililer, köyde mahsur kalanların 900'ünün yerli halk, 500 kadarının ise otellerde ve diğer konaklama tesislerinde kalan kişiler olduğunu belirtti.
Ağaçların elektrik hatlarının üzerine devrildiğini aktaran yetkililer, kurtarma çalışmalarının bu sebeple engellendiğini ve 700 hanenin elektrik kesintisi yaşadığını kaydetti.
Yetkililer, herhangi bir yaralanma vakası bildirilmediğini ekledi.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya