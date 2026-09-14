Amazon, Miami'de pistten çıkan Boeing 767 kazasının ardından 21 Air'le operasyonları askıya aldı
ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, 7 Eylül'de Miami'de iniş sırasında pistten çıkan Boeing 767 tipi kargo uçağı kazası sonrası 21 Air ile yürütülen faaliyetleri askıya aldı. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi; Amazon, olayla ilgili değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından kararı duyurdu.
ABD'li e-ticaret devi Amazon, kendisi için kargo taşımacılığı yapan 21 Air şirketiyle yürüttüğü operasyonları, 7 Eylül'de yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından durdurdu. Amazon Sözcüsü Kelly Nantel, kazaya ilişkin değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından operasyonların askıya alınmasına karar verildiğini açıkladı.
AMAZON'DAN 21 AIR KARARI
Amazon Sözcüsü Kelly Nantel, 7 Eylül'de Amazon'a ait Boeing 767 tipi kargo uçağının Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inerken pistten çıkmasıyla meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı.
Nantel, geçen hafta yaşanan "elim olay" sonrası yürütülen değerlendirme sürecinin ardından kargo taşımacılığı yapan 21 Air ile yürütülen faaliyetleri durdurma kararı aldıklarını belirtti.
KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
ABD'de Amazon'a ait Boeing 767 tipi kargo uçağı, 7 Eylül'de Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.
KARGO UÇAĞININ İLK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Kazanın ardından sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde, dev kargo uçağının pist dışındaki yolun ortasına yan şekilde yattığı görüldü. Uçağın büyük ölçüde sağlam kalan gövdesinden siyah dumanların yükseldiği görüntüler de sosyal medyada yer aldı.