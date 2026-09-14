ABD'li e-ticaret devi Amazon, kendisi için kargo taşımacılığı yapan 21 Air şirketiyle yürüttüğü operasyonları, 7 Eylül'de yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının ardından durdurdu. Amazon Sözcüsü Kelly Nantel, kazaya ilişkin değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından operasyonların askıya alınmasına karar verildiğini açıkladı.