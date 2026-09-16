KKTC’den Kıbrıs’ta iki devletli çözüm vurgusu: Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu BM ve AB’ye tepki gösterdi
KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının geleceği için temel zeminin egemen eşit iki devletin kabulü ve Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescili olduğunu söyledi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in işaret ettiği 7 başlık konusunda ilerlemeye hazır olduklarını açıklayan KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a yanıt veren Ertuğruloğlu, “Sorunun kaynağı olan aktörlerden medet ummak başarı getirmez” ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının egemen haklarının korunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin işaret ettiği 7 başlığın tamamında ilerlemeye hazır oldukları yönündeki açıklamasına yazılı açıklamayla yanıt veren Ertuğruloğlu, Kıbrıs ulusal davasında "hayali temennilerle değil, gerçeklerle hareket edilmesi" gerektiğini belirtti. Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve geleceğini güvence altına alacak zeminin egemen eşit iki devletin kabulü olduğunu savundu.
"KIBRIS TÜRK HALKININ GELECEĞİNİN YEGÂNE ZEMİNİ İKİ DEVLET"
Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının egemen haklarının korunmasının gerçeklerden hareket edilmesini zorunlu kıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Kıbrıs Türk halkının varlığını ve geleceğini teminat altına alacak yegane zemin, egemen eşit iki devletin kabulü ve Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir"
Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs ulusal davası ve Kıbrıs Türk halkının egemen haklarının korunması konusunda bu yaklaşımın esas alınması gerektiğini ifade etti.
"BM VE AB'NİN TARAFSIZ OLMAYAN YAKLAŞIMI TIKANIKLIĞIN ASIL SEBEBİ"
Kıbrıs sorununda yaşanan tıkanıklığın nedenine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile birlikte Rum tarafını tek taraflı olarak "şımartan ve koruyan" tarafların Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği olduğunu savundu.
Ertuğruloğlu, bu değerlendirmesini şu sözlerle ifade etti:
"Muhatabımızın kim olduğu ve hangi aktörlerin bu haksız statükoyu beslediği gayet açıkken, uluslararası toplumun neresi olduğu meçhul bir 'çizgiye çekildiğini' iddia etmek diplomatik bir başarı değil, aksine rasyonel gerçeklerden uzak bir hayalperestliktir"
"SORUNUN KAYNAĞI OLAN AKTÖRLERDEN MEDET UMMAK BAŞARI GETİRMEZ"
Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununda çözüm arayışında aktörlerin doğru tanımlanması gerektiğini savundu. BM ve AB'nin mevcut statükoda etkili olduğunu ileri süren Ertuğruloğlu, bu aktörlerden destek beklenmesinin sonuç vermeyeceğini belirtti.
Ertuğruloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Kiminle muhatap olunduğu biliniyor olmasına karşın bilinmiyormuş gibi davranma, siyasi bir beceri ve başarı hikayesi değildir. Muhatabımız da sadece GKRY değil, onu şımartan BM ve AB'dir. Bunları da neresi olduğu meçhul bir 'çizgiye getirdiğini' iddia etmek ise hayalperestliktir. Kimden, kimlerden medet umduğuna kişilerin iyi bakması ve doğru analiz yapması gerekmez mi?"
ERHÜRMAN'IN 7 BAŞLIK AÇIKLAMASI
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, daha önce katıldığı bir yayında Kıbrıs sorunundaki tıkanıklığın aşılması için doğru bir diplomatik hatta girdiklerini söylemişti. Erhürman, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in işaret ettiği 7 başlığın tamamında ilerlemeye hazır olduklarını belirtmiş ve süreç konusunda "umutlu" olduğunu ifade etmişti.
Erhürman, açıklamasında:
"Biz 7 konunun 7'sinde de ilerlemeye hazırız. 6 başlıkta zaten tamamız, 7'nci başlık olan yeni geçiş noktalarında pürüzler var, onları da aşmaya varız" ifadelerini kullanmıştı.