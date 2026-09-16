KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin işaret ettiği 7 başlığın tamamında ilerlemeye hazır oldukları yönündeki açıklamasına yazılı açıklamayla yanıt veren Ertuğruloğlu, Kıbrıs ulusal davasında "hayali temennilerle değil, gerçeklerle hareket edilmesi" gerektiğini belirtti. Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve geleceğini güvence altına alacak zeminin egemen eşit iki devletin kabulü olduğunu savundu.

Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs ulusal davası ve Kıbrıs Türk halkının egemen haklarının korunması konusunda bu yaklaşımın esas alınması gerektiğini ifade etti.

"Kıbrıs Türk halkının varlığını ve geleceğini teminat altına alacak yegane zemin, egemen eşit iki devletin kabulü ve Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesidir"

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs’ta iki devletli çözüm ve egemen eşitlik vurgusu yaptı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının geleceği için egemen eşit iki devletin kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

"BM VE AB'NİN TARAFSIZ OLMAYAN YAKLAŞIMI TIKANIKLIĞIN ASIL SEBEBİ"

Kıbrıs sorununda yaşanan tıkanıklığın nedenine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile birlikte Rum tarafını tek taraflı olarak "şımartan ve koruyan" tarafların Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği olduğunu savundu.

Ertuğruloğlu, bu değerlendirmesini şu sözlerle ifade etti: