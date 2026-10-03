Kiev'de Kuzey Köprüsü'ne saldırı! Ukrayna İHA'ları hedef aldı
Rus ordusunun Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği gece saldırılarında Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü hedef alınırken, köprüde hasar ve trafik aksamaları meydana geldi. Ukrayna Hava Kuvvetleri, fırlatılan 157 İHA'dan 131'inin etkisiz hale getirildiğini bildirirken Rusya Savunma Bakanlığı söz konusu köprünün askeri lojistikte kullanıldığı gerekçesiyle vurulduğunu açıkladı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun başkentte Dinyeper Nehri üzerinde yer alan Kuzey (Severniy) Köprüsü'nü hedef aldığını bildirdi.
KİEV'DE KUZEY KÖPRÜSÜ VURULDU
Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Kiev'e yönelik sürdürdüğü hava saldırıları hakkında bilgi verdi.
Başkente bu gece yapılan hava saldırısında Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nün hedef alındığını aktaran Kliçko, "Kuzey Köprüsü'ndeki yol ve troleybüs ağı hasar gördü. Köprüde soldan sağ kıyıya doğru trafik şimdilik kapalı." bilgisini paylaştı.
Ukrayna'daki bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan görüntülerde, köprüye yapılan saldırının ardından Kiev'in farklı bölgelerinde yoğun araç trafiğinin oluştuğu görüldü.
UKRAYNA: 131 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Rus ordusunun bu gece ülkeye yönelik fırlattığı 157 insansız hava aracından (İHA) 131'inin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS) ise Kiev bölgesindeki Gostomel kasabasına yapılan saldırı sonucu 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından İHA'larla düzenlenen saldırılarda, Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nün vurulduğu kaydedilmişti.
Açıklamada, söz konusu köprünün askerlerin sevkiyatı ve askeri yüklerin lojistiğinde kullanıldığı aktarılmıştı.