Kiev'deki Kuzey Köprüsü'ne saldırı. Fotoğraf: AFP

KİEV'DE KUZEY KÖPRÜSÜ VURULDU

Kliçko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Kiev'e yönelik sürdürdüğü hava saldırıları hakkında bilgi verdi.

Başkente bu gece yapılan hava saldırısında Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nün hedef alındığını aktaran Kliçko, "Kuzey Köprüsü'ndeki yol ve troleybüs ağı hasar gördü. Köprüde soldan sağ kıyıya doğru trafik şimdilik kapalı." bilgisini paylaştı.

Ukrayna'daki bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan görüntülerde, köprüye yapılan saldırının ardından Kiev'in farklı bölgelerinde yoğun araç trafiğinin oluştuğu görüldü.

UKRAYNA: 131 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada da Rus ordusunun bu gece ülkeye yönelik fırlattığı 157 insansız hava aracından (İHA) 131'inin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS) ise Kiev bölgesindeki Gostomel kasabasına yapılan saldırı sonucu 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından İHA'larla düzenlenen saldırılarda, Kiev'de Dinyeper Nehri üzerindeki Kuzey Köprüsü'nün vurulduğu kaydedilmişti.

Açıklamada, söz konusu köprünün askerlerin sevkiyatı ve askeri yüklerin lojistiğinde kullanıldığı aktarılmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN