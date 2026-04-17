Kerkük'te kutlamalar

KERKÜK'ÜN DÖNÜM NOKTASI

Kerkük'ün kuruluşundan bu yana Türkmenlerin valilik makamında temsil edilmediği göz önüne alındığında, söz konusu gelişmenin kent açısından önemli bir dönüm noktası olduğu değerlendiriliyor. Seçim, uzun yıllardır Türkmenlerin eşit temsiliyet yönündeki taleplerinin somut bir sonucu olarak nitelendiriliyor.

Türkmen siyasi hareketinin çatı yapılarından Irak Türkmen Cephesi (ITC) öncülüğünde yürütülen siyasi süreçlerin bu gelişmede etkili olduğu ifade ediliyor.

ITC Genel Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, 13 Nisan 2025'te ITC Siyasi Bürosu tarafından oy birliğiyle göreve seçilmişti. Daha önce ITC Sözcülüğü ve Siyasi Büro üyeliği görevlerinde bulunan Ağaoğlu'nun, genç ve uzlaştırıcı liderlik yaklaşımıyla Türkmen toplumunda geniş destek gördüğü belirtiliyor.