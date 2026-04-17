Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen seçim sonucunda, kent tarihinde ilk kez bir Türkmen vali olarak göreve getirildi.
100 YIL SONRA YENİDEN
Irak'ın Kerkük vilayeti valiliği görevine, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi. Kerkük Vilayet Meclisi'nde yapılan oturumda eski Vali Rebvar Taha'nın istifası kabul edilirken, meclis üyeleri yeni vali olarak ITC Başkanı Ağa'yı seçti.
Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçti.
"KERKÜK'E HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"
Ağa, yüz yıllık Kerkük yönetimi hasretinin sona erdiğini belirterek, "Kerkük'e hizmetkar olmaya geldik." dedi.
HALK SOKAKLARDA KUTLADI
Irak'ın Kerkük vilayeti valiliğine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa'nın seçilmesinin ardından Türkmenler kent merkezi ve sokaklarda kutlama yaptı.
KERKÜK'ÜN DÖNÜM NOKTASI
Kerkük'ün kuruluşundan bu yana Türkmenlerin valilik makamında temsil edilmediği göz önüne alındığında, söz konusu gelişmenin kent açısından önemli bir dönüm noktası olduğu değerlendiriliyor. Seçim, uzun yıllardır Türkmenlerin eşit temsiliyet yönündeki taleplerinin somut bir sonucu olarak nitelendiriliyor.
Türkmen siyasi hareketinin çatı yapılarından Irak Türkmen Cephesi (ITC) öncülüğünde yürütülen siyasi süreçlerin bu gelişmede etkili olduğu ifade ediliyor.
ITC Genel Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, 13 Nisan 2025'te ITC Siyasi Bürosu tarafından oy birliğiyle göreve seçilmişti. Daha önce ITC Sözcülüğü ve Siyasi Büro üyeliği görevlerinde bulunan Ağaoğlu'nun, genç ve uzlaştırıcı liderlik yaklaşımıyla Türkmen toplumunda geniş destek gördüğü belirtiliyor.
FARKLI ETNİK VE SİYASİ GRUPLAR ARASINDA DİYALOĞA KATKI
Uzmanlar, Kerkük'te bir Türkmen valinin göreve başlamasının, kentteki farklı etnik ve siyasi gruplar arasında diyalog ve uzlaşı zemininin güçlenmesine katkı sağlayabileceğine işaret ediyor.
Söz konusu gelişmenin, Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler açısından da olumlu yansımaları olabileceği değerlendiriliyor. Türkiye'nin Irak'ın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği desteği sürdürdüğü vurgulanırken, Kerkük'teki yeni yönetimle birlikte ekonomik, kültürel ve ticari iş birliklerinin artmasının beklendiği ifade ediliyor.
Kerkük'te Türkmenlerin ilk kez valilik makamında temsil edilmesinin, kentte eşitlik, adalet ve ortak yaşam anlayışının güçlendirilmesine katkı sunması bekleniyor.