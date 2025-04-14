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Cezayir'den Fransa'ya 48 saat mühlet: 12 konsolosluk çalışanı ülkeyi terk etsin

Son dönemde Cezayir ve Fransa arasında yaşananlar iki ülke arasındaki ilişkileri kopma noktasına getirdi. Son olarak Cezayir, 12 Fransız konsolosluk çalışanının 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istedi.

Giriş Tarihi :14 Nisan 2025 , 10:13 Güncelleme Tarihi :14 Nisan 2025 , 10:15
Cezayir’den Fransa’ya 48 saat mühlet: 12 konsolosluk çalışanı ülkeyi terk etsin

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Fransa Dışişleri Bakanlığı, son yıllarda karşılıklı gözaltılar ile ilişkilerin daha da gergin seyrettiği Cezayir'in, 12 Fransız konsolosluk çalışanının 48 saat içinde ülkeyi terk etmesini istediğini bildirdi.

CEZAYİR FRANSA'YA 48 SAAT SÜRE VERDİ
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Cezayir'in 12 Fransız konsolosluk çalışanının ülkeyi 48 saat içinde terk etmesini istemesini "haksız" olarak niteledi.

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Barrot, Cezayir'i Fransa'da Cezayir uyruklu 3 kişinin gözaltına alınmasının ardından aldığı bu karardan vazgeçmeye çağırdı.

Bu kararın "Fransız topraklarında ciddi suçlar işlediği gerekçesiyle 3 Cezayirlinin gözaltına alınmasına" bir tepki olarak alındığını kaydeden Barrot, Cezayir ile diyalog bağlarını yeniden kurmaya çalıştıkları bir dönemde olduklarını belirterek, "Cezayir makamlarından, (tutukluların) devam eden yasal işlemlerle ilgisi olmayan bu sınır dışı etme tedbirini terk etmelerini istiyorum." dedi.

Barrot, Cezayir'in kararından vazgeçmemesi halinde konsolosluk çalışanlarının sınır dışı edilmesine "derhal" yanıt verileceğini kaydetti.

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