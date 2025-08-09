Katil kudurdu | İsrail'in hain planı! Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tam işgalini onayladı

Kana doymayan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Gazze'yi "tamamen işgal" planı, güvenlik kabinesinde kabul edildi. 10 saat süren toplantıda askerler ile bakanlar kavga etti. Muhalefet "Felaket bir karar" dedi.



Gazze'yi terk etmeyenlerin "Terörist" sayılıp sorgusuz sualsiz öldürüleceği öğrenildi. Hamas, "Saldırılar İsrail ordusuna pahalıya patlayacak" mesajı gönderdi. BM ise bu planın acilen durdurulmasını istedi.

İsrail Kabinesi, 10 saat süren toplantının ardından katliamcı Başbakan Netanyahu'nun Gazze'yi topyekün işgal planının onaylandığını açıkladı. ABD basını, skandal karar sonrası ilk adımı atan İsrail ordusunun sınırda yığınak yapmaya başladığını yazdı.

Yerel kaynaklarca İsrail Ordusu'nun, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yaptığı vurgulandı. ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre de bir İsrailli yetkili, ordunun hazırlandığı saldırının yalnızca Gazze kentini kapsayacağını, mülteci kamplarına veya diğer bölgelere uzanmayacağını anlattı.

Yetkili hedefin, 7 Ekim'e kadar Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden sürerek orta kesimlerdeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek olduğunu vurguladı. Gitmeyenlerin Hamas üyesi sayılacağı ve bunlara karşı saldırı düzenleneceği, kentin tam anlamıyla kuşatma altına alınacağı iddiasını ortaya attı.

İŞTE 5 ŞART

Gazze'de soykırım savaşı yürüten İsrail, güvenlik kabinesinde, savaşı bitirmek için 5 şart öne sürdü. Toplantıda orduyla bakanlar arasında kavga çıktı, muhalefet kararı "felaket" olarak tanımladı.

1- Hamas'ın silahsızlandırılması.

2- Sağ ve ölü tüm rehinelerin geri dönüşü.

3- Gazze Şeridi'nin askerden arındırılması.

4- Gazze Şeridi'nde İsrail güvenlik kontrolü.

5- Hamas ya da Filistin Yönetimi dışında alternatif bir sivil hükümetin varlığı...

TÜRKİYE'DEN SERT KINAMA

İsrail'in Gazze'deki son hain planı, Türkiye'de çok sert tepkiyle karşılandı.

Dışişleri Bakanlığı, bu girişimi 'uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe' olarak nitelendirerek kınadı. Açıklamada, "Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, bölgesel istikrarsızlığı artırmakta ve insani krizi daha da derinleştirmektedir. İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı" ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Soykırım ve işgal politikasını ısrarla sürdürenler, er ya da geç hukuk ve tarih önünde, insanlığın vicdanında hesap vereceklerdir.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Bu hain planı en sert şekilde lanetliyor ve reddediyoruz.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Soykırımcı Netanyahu hükümetinin Gazze'yi işgal etme kararı lanetli bir karardır. Bu lanetli karar, insanlığı işgal etme girişimidir.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: Bu karar, uluslararası barışa ve bölgesel istikrara yönelik doğrudan bir tehdittir.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İsrail terör devleti. Soykırım politikası izliyor. Soykırımı gerçekleştirenleri lanetliyoruz.

VAHŞİ PLANA BİR DÜNYA TEPKİ

İsrail'in Gazze'yi işgal kararına, dünyadan tepkiler yükseldi.

BM: İsrail hükümetinin işgal altındaki Gazze Şeridi'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planı, acilen durdurulmalı.

HAMAS: Netanyahu'nun Gazze planı müzakere sürecine darbedir, saldırılar İsrail ordusuna pahalıya patlayacak.

Filistin: Bu savaş suçu ilanı.

Rusya: Bu çok kötü bir adım olur.

Çin: Gazze, Filistin halkınındır.

Avustralya: Bu yola girmeyin. Tek yol iki devletli çözüm.

İngiltere: Bu yanlış bir karar. Kan gölü yaratacak.

Almanya: Gazze'deki bu durum kabul edilemez.

Hollanda: Bu çok yanlış bir adım.

İskoçya: Bu kararı durdurun.

İsveç: Endişe duyuyoruz. Uluslararası hukukun ihlalidir.

İspanya: Yalnızca daha fazla acı getirir.