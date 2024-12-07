Katil kahraman oldu! UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson öldürülmüştü

Brian Thompson, Çarşamba sabahı Manhattan'daki Hilton Oteli'nin dışında maskeli bir suikastçı tarafından vuruldu. Soğukkanlılıkla işlenen cinayetin haberi yayıldıkça, binlerce kişi, iki çocuk babası 50 yaşındaki katilin korkunç cinayet haberi karşısında mutlu olduklarını ilan etti, hatta katilin yakışıklılığına bile övgüler yağdırdı. Thompson'ın ölüm haberinin 500'den fazla yanıt toplamasının ardından bir Reddit başlığını kapatmak zorunda kaldı, yanıtlar çoğunlukla UnitedHealthcare'i eleştiriyordu. Paylaşımda, "Aktif olarak 'kan kaybettiğinizi' anlıyoruz, ancak bu sizi daha düşük maliyetli bakım yollarını araştırmaktan muaf tutmuyor" ifadeleri yer aldı.



KATİLİ ÖVEN MESAJLAR

Ben bir acil servis hemşiresiyim ve sigortanın ölmekte olan hastaların tedavilerini reddetmesi beni fiziksel olarak hasta ediyor. Tüm bu hastalar ve aileleri yüzünden ona karşı sempati duyamıyorum.'

ValuePenguin tarafından yapılan analizde , UnitedHealthcare'in taleplerin yüzde 32'sini reddettiği, büyük sağlık sigorta şirketlerinin sektör ortalamasının ise yüzde 16 olduğu ortaya çıktı.

Instagram kullanıcısı Justin Rob ise şunları yazdı: 'Üzgünüm, düşünce ve dua için önceden izin gerekiyor.'

SÖMÜREN ŞİRKET

X'e du şunları yazdılar: 'Brian, insanların en savunmasız zamanlarında onları sömürmeye dayanan şirket yönetiyordu.