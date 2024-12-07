PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Katil kahraman oldu! UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson öldürülmüştü

Brian Thompson, Çarşamba sabahı Manhattan'daki Hilton Oteli'nin dışında maskeli bir suikastçı tarafından vuruldu. Soğukkanlılıkla işlenen cinayetin haberi yayıldıkça, binlerce kişi, iki çocuk babası 50 yaşındaki katilin korkunç cinayet haberi karşısında mutlu olduklarını ilan etti, hatta katilin yakışıklılığına bile övgüler yağdırd

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Aralık 2024
Katil kahraman oldu! UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson öldürülmüştü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Brian Thompson, Çarşamba sabahı Manhattan'daki Hilton Oteli'nin dışında maskeli bir suikastçı tarafından vuruldu. Soğukkanlılıkla işlenen cinayetin haberi yayıldıkça, binlerce kişi, iki çocuk babası 50 yaşındaki katilin korkunç cinayet haberi karşısında mutlu olduklarını ilan etti, hatta katilin yakışıklılığına bile övgüler yağdırdı. Thompson'ın ölüm haberinin 500'den fazla yanıt toplamasının ardından bir Reddit başlığını kapatmak zorunda kaldı, yanıtlar çoğunlukla UnitedHealthcare'i eleştiriyordu. Paylaşımda, "Aktif olarak 'kan kaybettiğinizi' anlıyoruz, ancak bu sizi daha düşük maliyetli bakım yollarını araştırmaktan muaf tutmuyor" ifadeleri yer aldı.

KATİLİ ÖVEN MESAJLAR

Ben bir acil servis hemşiresiyim ve sigortanın ölmekte olan hastaların tedavilerini reddetmesi beni fiziksel olarak hasta ediyor. Tüm bu hastalar ve aileleri yüzünden ona karşı sempati duyamıyorum.'

ValuePenguin tarafından yapılan analizde , UnitedHealthcare'in taleplerin yüzde 32'sini reddettiği, büyük sağlık sigorta şirketlerinin sektör ortalamasının ise yüzde 16 olduğu ortaya çıktı.

Instagram kullanıcısı Justin Rob ise şunları yazdı: 'Üzgünüm, düşünce ve dua için önceden izin gerekiyor.'

SÖMÜREN ŞİRKET
X'e du şunları yazdılar: 'Brian, insanların en savunmasız zamanlarında onları sömürmeye dayanan şirket yönetiyordu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CANLI |Muhalifler adım adım Şam’a ilerliyor: Esad Suriye’den kaçtı iddiası
Emekli maaşına 3 yeni destek: Tarih belli oldu! Gözler açıklanacak enflasyon verilerinde I Kimi, nasıl etkileyecek?
Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: Muhaliflerin hedefi Şam! | Esed’e gel görüşelim dedik gelmedi
Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Ara formül gündemde
ABD Federal Mahkemesi’nden TikTok’un yasaklanmasına yeşil ışık
Yenidoğan çetesine 2. dalga operasyon: Gözaltına alınan 15 şüpheliden 11’i tutuklandı! Bebek katillerinin sicili kabarık çıktı
Bakan Fidan Blinken ile görüştü
Fırtına eriyor! Trabzonspor Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı
Kim Milyoner Olmak İster’de Trakyalı yarışmacı geceye damga vurdu! 200 bin TL değerindeki soruda öyle bir hamle yaptı ki...
441 akademisyenden Herzog’a Gazze tokadı: Fahri doktora verilmesine karşı çıktılar
UEFA’dan ikiyüzlü hareket! Merih için 2 günde karar verenler suspus
Ekonomide risksiz Türkiye! Yıllar sonra ilk... Kredi risk primi o puanın altına indi
HTŞ lideri Cevlani, Amerikan CNN’de boy gösterdi: Bu rejim öldü | PKK/YPG elebaşı Salih Müslim’den eş zamanlı mesaj!
Suriye’ye dönen Muhammed’in Halep’te seçim çağrısı: Türkiye’den başka kimse yönetemez
Feridun Sinirlioğlu Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın yeni Genel Sekreteri oldu!
SON DAKİKA