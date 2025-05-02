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Katil İsrail alev alev yanıyor! Yangın yerleşim alanlarına sıçradı

Soykırımcı İsrail’i alevler sardı. Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı’nda başlayan yangın, yerleşim birimlerine sıçradı. Tahliyeler başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :02 Mayıs 2025
Katil İsrail alev alev yanıyor! Yangın yerleşim alanlarına sıçradı

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Terörist devlet İsrail yanıyor. Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı'nda başlayan ve yayılan yangın nedeniyle Neve Şalom, Bekoa, Taoz, Naşşon ve Mesilat Zion yerleşim birimleri tahliye edildi.

12 yangın söndürme uçağı ve 50 kurtarma ve yangın söndürme ekibinin şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışsa da rüzgar yangının yayılması engellenemedi. Ülkede 5 yerleşim birimi tahliye edilirken Batı Kudüs'teki Herzl Dağı'nda yapılacak Bağımsızlık Günü meşale yakma töreni iptal edildi.

Bu arada, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail itfaiyesi Kudüs Bölge Sorumlusu Shmulik Friedman, ülke tarihindeki en büyük yangınlardan biriyle mücadele ettiklerini duyurdu.

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