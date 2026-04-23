Katil bakan yine kan döktü: Ben-Gvir’in konvoyu Filistinli genci ezerek katletti
Terörist İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in konvoyu, bisikletiyle giden 16 yaşındaki Macdi El-Cabari'yi ezerek öldürdü. Katil bakana tepki yağdı...
Giriş Tarihi:
Gazze'de yıllardır eşi benzeri görülşmemiş bir soykırım yapan ve 80 bine yakın masum insanı katleden haydut devlet İsrail, Hamas ile yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Filistin halkına zulmetmeye ve öldürmeye devam ediyor.
16 yaşındaki Filistinli Muhammed Macdi El-Cabari, bugün sabah elektrikli bisikletiyle yol alırken, El Halil'deki Beyt Hanun kavşağında, işgalci 'İsrail' Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in konvoyunda bulunan korumaların aracı tarafından ezilerek hayatını kaybetti. İsrail cephesinden yapılan diğer açıklamada ise Filistinli çocuğun ezilerek hayatını kaybetmesine neden olan aracın bakana ait olmadığı ve Ben-Gvir'in araçta bulunmadığı yalanına başvuruldu. Ancak bu da yalan çıktı.
Araçta olduğu anlaşılan Itamar Ben-Gvir, "Çocuk konvoyun önüne atladı. Bizim suçumuz yok" diyerek yalanlara bir yenisini ekledi. Sosyal medyada dünyanın birçok ülkesinden Ben-Gvir'e tepki yağdı:
BÜYÜK TEPKİ VAR
Ben bir katildir.
Yüzüne bakınca katil ve dolandırıcı olduğu anlaşılıyor.
Adını dikkatlice okuduğunuzda Itamar Ben-Gvir'in ne olduğunu anlıyorsunuz.
Terörist, katil, yalancı, dolandırıcı, sapık... Bunların hepsine Ben-Gvir sahip.
