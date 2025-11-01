Kassam Tugayları'ndan İsrail'in iftirasına cevap: Düşmanın iddialarının önüne geçmek için bu cesetleri teslim ettik

Hamas 'ın askeri kanadı İzzeddin el- Kassam Tugayları , kimliği henüz belirlenemeyen üç cesedin, incelenmesi ve İsrailli esirlerden herhangi biriyle uyuşup uyuşmadığının tespit edilmesi amacıyla dün akşam Tel Aviv 'e teslim edildiğini duyurdu.

Kassam Tugayları, AA

KASSAM TUGAYLARI'NDAN AÇIKLAMA

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, kimliği tespit edilemeyen çok sayıda cesetten 3 numuneyi teslim etmeyi teklif ettikleri, ancak İsrail tarafının numuneleri almayı reddettiği ve inceleme için cesetleri teslim almayı talep ettiği kaydedildi.

Açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen üç cesedin, incelenmesi ve kendi esirlerinden herhangi biriyle uyuşup uyuşmadığının tespit edilmesi amacıyla dün akşam Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla İsrail tarafına teslim edildiği bilgisi verildi.

"DÜŞMANIN İDDİALARININ ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN TESLİM ETTİK"

"Düşmanın iddialarının önüne geçmek için bu cesetleri teslim ettik." ifadesine yer verilen açıklamada, arabuluculardan ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden, İsrailli esirlere ait tüm cesetlerin eş zamanlı olarak çıkarılması için gerekli ekipman ve personelin sağlanması istendi.

Açıklamada, bu dosyanın sonlanması için "sarı hat" içinde yer alan esirlerin cesetlerini eş zamanlı olarak ve tüm noktalardan çıkarmak için çalışmaya hazır olunduğu kaydedildi.