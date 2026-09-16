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Aksa Tufanı'nın kritik isimlerindendi! Kassam Tugayları Refah Komutanı Muhammed Ebu Ubeyd İsrail saldırısında şehit oldu

İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in düzenlediği saldırıda Refah Tugayı Komutanı ve askeri meclis üyesi Nail Atıyye Muhammed Ebu Ubeyd'in şehit olduğunu açıkladı. 1993 yılından bu yana grupta çeşitli görevler üstlenen ve "Aksa Tufanı"nda önemli rol oynayan Ebu Ubeyd'in, geçen yıl hayatını kaybeden Muhammed Şabana'nın yerine bu görevi devraldığı belirtildi.

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Aksa Tufanı'nın kritik isimlerindendi! Kassam Tugayları Refah Komutanı Muhammed Ebu Ubeyd İsrail saldırısında şehit oldu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in dün akşam saatlerinde düzenlediği saldırıda Refah Tugayı Komutanı Nail Atıyye Muhammed Ebu Ubeyd'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

"KORKAKÇA BİR SUİKAST SONUCU ŞEHİT OLDU"

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, saldırının nereye ve nasıl düzenlendiğine dair detay verilmeksizin Ebu Ubeyd'in Refah Tugayı Komutanı ve grubun askeri meclis üyesi olduğu belirtildi.

Kassam Tugayları Refah Tugayı Komutanı Nail Atıyye. Fotoğraflar: TakvimKassam Tugayları Refah Tugayı Komutanı Nail Atıyye. Fotoğraflar: Takvim

Açıklamada, "Ebu Ubeyd, dün akşam düzenlenen korkakça bir suikast sonucu şehit oldu." ifadeleri kullanıldı.

İzzeddin Kassam Tugaylarına 1993 yılında katılan Ebu Ubeyd'in birçok operasyonun yanı sıra "Aksa Tufanı"nda da önemli rol oynadığı kaydedildi.

Kassam Tugaylarında çeşitli görevler üstlenen Ebu Ubeyd'in geçen yılın sonlarında hayatını kaybeden Muhammed Şabana'nın yerine Refah Tugayı komutasını devraldığı belirtildi.

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Aksa Tufanı'nın kritik isimlerindendi! Kassam Tugayları Refah Komutanı Muhammed Ebu Ubeyd İsrail saldırısında şehit oldu-2 Aksa Tufanı'nın kritik isimlerindendi! Kassam Tugayları Refah Komutanı Muhammed Ebu Ubeyd İsrail saldırısında şehit oldu-3 Aksa Tufanı'nın kritik isimlerindendi! Kassam Tugayları Refah Komutanı Muhammed Ebu Ubeyd İsrail saldırısında şehit oldu-4
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