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Yemen'deki Husilerden Suudi Arabistan'a füze ve İHA saldırısı! Aramco tesisi hedefte

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Yenbu kentindeki Saudi Aramco tesisi ile Hamis Muşayt Hava Üssü'nü balistik füze ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurdu. Husi Sözcüsü Yahya Seri, Aramco tesisinin doğrudan isabet aldığını öne sürerken Suudi Arabistan'dan bu iddiaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Yemen'deki Husilerden Suudi Arabistan'a füze ve İHA saldırısı! Aramco tesisi hedefte

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'nun Yanbu kentindeki tesisi ile Hamis Muşayt Hava Üssü'nü balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

SUUDİ ARABİSTAN YEMEN'E 450'DEN FAZLA HAVA SALDIRI DÜZENLEDİ İDDİASI

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Yemen'de 450'den fazla hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri (Fotoğraflar sosyal medya ve AFP'den alınmıştır.)Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri (Fotoğraflar sosyal medya ve AFP'den alınmıştır.)

"FÜZE VE İHA'LARLA SALDIRI DÜZENLEDİK"

Seri, Suudi Arabistan'ın Yanbu kentindeki ulusal petrol şirketi Aramco tesisine çok sayıda balistik füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini söyledi.

Tesisin doğrudan isabet aldığını ileri süren Seri, ayrıca Hamis Muşayt Hava Üssü'nün de bir dizi balistik füzeyle hedef alındığını aktardı.

Yemen'deki Husilerden Suudi Arabistan'a füze ve İHA saldırısı! Aramco tesisi hedefte-3

Seri, Suudi Arabistan'ın iç kesimlerine yönelik saldırılarını sürdüreceklerini belirterek, "kuşatmaya karşı kuşatma, saldırıya karşı saldırıyla" karşılık vereceklerini ifade etti.

Öte yandan, Suudi Arabistan'dan Husilerin saldırı iddiasına ilişkin açıklama yapılmadı. Husilerin Askeri Sözcüsü, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da Suudi Arabistan'a ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini öne sürmüştü.

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

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