Kanlı kaosun bedeli: 100 bin İsrailli mahsur kaldı! En kritik havalimanına kilit | Ordudan yasak listesi
İran'a saldırılarını sürdüren İsrail, misilleme korkusuyla Ben Gurion Havalimanı'na kilit vurdu. İsrail'in en büyük havalimanı Ben Gurion'un 6 Mart'a kadar kapalı kalacağı açıklandı. 100 binden fazla İsrailli'nin ülke dışında mahsur kaldığı bildirildi.
- İsrail, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nın kapalı kalma süresini 6 Mart Cuma gününe kadar uzattı.
- 100 binden fazla İsrailli yurt dışında mahsur kaldı ve ülkeye dönmek için yol bulamıyor.
- İsrail'de açık ve kapalı alanlarda toplanmalar yasaklandı, plajlar kapatıldı ve eğitim faaliyetleri durduruldu.
Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren ABD destekli İsrail güçlerinin İran'a saldırıları sürerken, korkuya kapılan Tel Aviv yönetimi havalimanlarını kapattı, halkını sığınaklara hapsetti.
Sokakların boşaldığı, sivil hayatın durma noktasına geldiği İsrail'de başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nın kapalı kalma süresi uzatıldı. İsrail'in en büyük havalimanı olarak öne çıkan Ben Gurion Havalimanı'nın 6 Mart Cuma gününe kadar kapalı kalacağı duyuruldu.
KENDİ OLUŞTURDUKLARI KAOSUN BEDELİ
İsrail devlet televizyonunun duyurduğu kararla birlikte Ben Gurion Havalimanı toplamda 6 gün boyunca hiçbir hizmet vermeyecek.
Böylelikle Netanyahu hükümetinin saldırgan politikaları İsrail halkını bir kez daha dünyadan izole etti.
Ülke tarihinin en büyük lojistik krizlerinden biri tetiklenmiş durumda. İsrail basınında geniş yankı bulan haberlerde, 100 binden fazla İsraillinin yurt dışında mahsur kaldığı ve ülkeye dönmek için hiçbir yol bulamadığı vurgulandı.
Ben Gurion Havalimanı ve hava sahası, İran'a yönelik askeri operasyonla eş zamanlı olarak28 Şubat'ta kapatılmıştı.
EĞİTİM YOK, İŞ YOK, TOPLANMAK YASAK
Ayrıca İsrail ordusu, halkın üzerindeki baskıyı artırarak toplanma kısıtlamalarının 4 Mart akşamına kadar süreceğini açıkladı. İsrail'de sosyal ve ekonomik hayatın adeta felç olacağının ilan edildiği duyuruda, açık alanlarda ve kapalı mekanlarda toplanmaların yasak olduğu, plajların halka kapalı kalacağı, sığınak bulunmayan iş yerlerinde çalışmaya izin verilmeyeceği ve eğitim faaliyetlerinin tamamen durdurulduğu belirtildi.