Kanlı kaosun bedeli: 100 bin İsrailli mahsur kaldı! En kritik havalimanına kilit | Ordudan yasak listesi

Hızlı Özet Göster İsrail, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nın kapalı kalma süresini 6 Mart Cuma gününe kadar uzattı.

100 binden fazla İsrailli yurt dışında mahsur kaldı ve ülkeye dönmek için yol bulamıyor.

İsrail'de açık ve kapalı alanlarda toplanmalar yasaklandı, plajlar kapatıldı ve eğitim faaliyetleri durduruldu.

Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren ABD destekli İsrail güçlerinin İran'a saldırıları sürerken, korkuya kapılan Tel Aviv yönetimi havalimanlarını kapattı, halkını sığınaklara hapsetti. Sokakların boşaldığı, sivil hayatın durma noktasına geldiği İsrail'de başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nın kapalı kalma süresi uzatıldı. İsrail'in en büyük havalimanı olarak öne çıkan Ben Gurion Havalimanı'nın 6 Mart Cuma gününe kadar kapalı kalacağı duyuruldu.

Ben Gurion Uluslararası Havalimanı (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den kullanılmıştır) KENDİ OLUŞTURDUKLARI KAOSUN BEDELİ İsrail devlet televizyonunun duyurduğu kararla birlikte Ben Gurion Havalimanı toplamda 6 gün boyunca hiçbir hizmet vermeyecek. Böylelikle Netanyahu hükümetinin saldırgan politikaları İsrail halkını bir kez daha dünyadan izole etti.