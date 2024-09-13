Kamala Harris, Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’yi katletmesine büyük tepki gösterdi!

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratlar'ın Başkan Adayı Kamala Harris, İsrail askerlerinin Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi katletmesine büyük tepki gösterdi.

"Kimse barışçıl bir protestoya katıldığı için öldürülmemeli. Bu kabul edilemez. Korkunç bir trajedi" derken gerçeğin ortaya çıkarılması için İsrail hükümetine baskı yapmaya devam edeceklerini belirtti. Konuya ilişkin "sorumluluk alınması" çağrısını da kaydetti. Bu arada Eygi'nin cenazesinin bugün İstanbul'a getirilerek ailesine teslim edileceği bildirildi. Bu arada Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aktivist Eygi'nin katledilmesine ilişkin başlattığı soruşturmada, sorumlular hakkında "insanlığa karşı suç işleme" başlığı altında "kasten öldürme" suçundan işlem yapılacağını bildirdi.

BAŞARISININ SIRRI KÜPELERDE MI?

Trump ile canlı yayına çıkan Harris'in küpelerine yerleştirilen bir bluetooth cihazı ile yardım aldığı iddia edildi.