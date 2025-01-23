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John Bolton sonrası ikinci bomba: Trump Mike Pompeo'nun korumasını da kaldırdı

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın Gizli Servis korumasını kaldıran ABD Başkanı Donald Trump önemli bir ismi daha listesine aldı. ABD basınına göre Trump, eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun güvenlik korumasını kaldırdı.

AA AA
Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 23:08 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 23:08
John Bolton sonrası ikinci bomba: Trump Mike Pompeo’nun korumasını da kaldırdı

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    ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir dönem beraber çalıştığı eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun güvenlik korumasını kaldırdığı bildirildi.

    Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump, bazı eski diplomatların korumalarının görevine son verdi.

    Donald Trump (AA)Donald Trump (AA)

    2 İSMİN DAHA KORUMASINI KALDIRDI

    Trump, aralarında eski Dışişleri Bakanı Pompeo ile eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un da olduğu çok sayıda eski diplomatın görevlerinden dolayı kendilerine tanınan güvenlik koruma haklarını kaldırdı.

    Eski Dışişleri Bakanı Pompeo (AA)Eski Dışişleri Bakanı Pompeo (AA)

    Haberde, halen İran tehdidine maruz oldukları iddia edilen kişilere sağlanan güvenlik korumalarının kaldırılmasının şaşkınlık yarattığı belirtildi.

    Eski Dışişleri Bakanı Pompeo (AA)Eski Dışişleri Bakanı Pompeo (AA)

    Öte yandan Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a sağlanan Gizli Servis korumasını 21 Ocak'ta kaldırmış, konuyla ilgili açıklamasında da Bolton'ın yeterince bu koruma hakkından yararlandığını savunmuştu.

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