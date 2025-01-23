John Bolton sonrası ikinci bomba: Trump Mike Pompeo’nun korumasını da kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir dönem beraber çalıştığı eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun güvenlik korumasını kaldırdığı bildirildi.
Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump, bazı eski diplomatların korumalarının görevine son verdi.
Donald Trump (AA)
2 İSMİN DAHA KORUMASINI KALDIRDI
Trump, aralarında eski Dışişleri Bakanı Pompeo ile eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un da olduğu çok sayıda eski diplomatın görevlerinden dolayı kendilerine tanınan güvenlik koruma haklarını kaldırdı.
Eski Dışişleri Bakanı Pompeo (AA)
Haberde, halen İran tehdidine maruz oldukları iddia edilen kişilere sağlanan güvenlik korumalarının kaldırılmasının şaşkınlık yarattığı belirtildi.