John Bolton sonrası ikinci bomba: Trump Mike Pompeo’nun korumasını da kaldırdı

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump, bazı eski diplomatların korumalarının görevine son verdi.

Donald Trump (AA)

2 İSMİN DAHA KORUMASINI KALDIRDI



Trump, aralarında eski Dışişleri Bakanı Pompeo ile eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un da olduğu çok sayıda eski diplomatın görevlerinden dolayı kendilerine tanınan güvenlik koruma haklarını kaldırdı.