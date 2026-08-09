Joe Biden'ın sağlık durumunda yeni gelişme: Oğlu Hunter Biden kanserin kemiklerine yayıldığını açıkladı
Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama oğlu Hunter Biden'dan geldi. BBC'ye konuşan Hunter Biden, babasının prostat kanserinin kemiklerine ve daha ileri bölgelere metastaz yaptığını belirterek hastalığın "çok ağrılı" ve birçok açıdan güçten düşürücü olduğunu söyledi.
Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın kanser tedavisi sürerken sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama oğlu Hunter Biden'dan geldi. Hunter Biden, babasının prostat kanserinin kemiklerine ve daha ileri bölgelere yayıldığını söyledi.
BBC Newsnight'a verdiği röportajda babasının kanserle mücadelesini anlatan Hunter Biden, hastalığın ağrılı ve birçok açıdan güçten düşürücü olduğunu belirtti. Babasının yaşadıklarını izlemenin aile için üzücü olduğunu ifade etti.
KANSERİN KEMİKLERE YAYILDIĞINI AÇIKLADI
Biden, babasının sağlık durumuyla ilgili açıklamasında kanserin kemiklere metastaz yaptığını ve daha ileri bölgelere yayıldığını söyledi.
Hunter Biden'ın açıklamasına göre hastalık Joe Biden'da ciddi ağrıya neden oluyor. Buna karşın eski ABD Başkanı kamusal konularda açıklamalarda bulunmayı sürdürüyor.
TEŞHİS MAYIS 2025'TE AÇIKLANMIŞTI
Joe Biden'ın ofisi Mayıs 2025'te eski ABD Başkanına agresif prostat kanseri teşhisi konulduğunu, Biden'ın sözcüsü ise 11 Ekim 2025'te radyoterapiye başladığını açıklamıştı.