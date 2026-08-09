Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın kanser tedavisi sürerken sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama oğlu Hunter Biden'dan geldi. Hunter Biden, babasının prostat kanserinin kemiklerine ve daha ileri bölgelere yayıldığını söyledi.

Joe Biden ve oğlu Hunter (Fotoğraflar Reuters, AFP ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) BBC Newsnight'a verdiği röportajda babasının kanserle mücadelesini anlatan Hunter Biden, hastalığın ağrılı ve birçok açıdan güçten düşürücü olduğunu belirtti. Babasının yaşadıklarını izlemenin aile için üzücü olduğunu ifade etti.