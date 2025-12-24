Japonya’dan yapay zeka hamlesi: Google, Microsoft ve OpenAI’ye soruşturma

Japonya 'da yerli ve yabancı teknoloji firmaları, yapay zeka destekli bazı özellikleri ülkedeki rekabet yasalarını ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturmaya tabi tutulacak.

Bu firmaların sunduğu yapay zeka destekli arama motoru hizmetlerinin, çeşitli haber kuruluşlarının içeriklerini izinsiz kullanarak telif haklarını ve rekabet yasalarını ihlal ettiğinden şüpheleniliyor.

Komisyon, yerli teknoloji firmalarının yanı sıra ülkede faaliyet gösteren Google , Microsoft ve OpenAI gibi yabancı şirketlere soruşturma açacak.

OpenAI, Reuters

Öte yandan, Komisyondan bir yetkili, soruşturmanın baskılama değil "durumu daha iyi anlama" amacıyla yapılacağını ifade etti.

Yapay zeka destekli arama hizmetlerine yönelik benzer soruşturmalar, Japonya dışında da yürütülüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 9 Aralık'ta Google'ın çevrim içi içerikleri yapay zekanın eğitimi için kullanmasında rekabete aykırı davranış sergilediği iddiasıyla soruşturma açıldığını duyurmuştu.