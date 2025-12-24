PODCAST CANLI YAYIN

Japonya’dan yapay zeka hamlesi: Google, Microsoft ve OpenAI’ye soruşturma

Japonya teknolojide tekelleşme konusunda harekete geçti. Adil Ticaret Komisyonu, yapay zeka destekli arama hizmetlerinin rekabet yasalarını ve telif haklarını ihlal etmiş olabileceği şüphesiyle yerli firmaların yanı sıra Google, Microsoft ve OpenAI hakkında soruşturma başlatmaya hazırlanıyor.

Japonya'da yerli ve yabancı teknoloji firmaları, yapay zeka destekli bazı özellikleri ülkedeki rekabet yasalarını ihlal ettikleri şüphesiyle soruşturmaya tabi tutulacak.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, hükümete bağlı Japonya Adil Ticaret Komisyonu (JFTC), şirketlerin yapay zeka aracılığıyla tekelleşme riskine karşı önlem alıyor.

GOOGLE, MICROSOFT VE OPENAI'A SORUŞTURMA

Komisyon, yerli teknoloji firmalarının yanı sıra ülkede faaliyet gösteren Google, Microsoft ve OpenAI gibi yabancı şirketlere soruşturma açacak.

Bu firmaların sunduğu yapay zeka destekli arama motoru hizmetlerinin, çeşitli haber kuruluşlarının içeriklerini izinsiz kullanarak telif haklarını ve rekabet yasalarını ihlal ettiğinden şüpheleniliyor.

Öte yandan, Komisyondan bir yetkili, soruşturmanın baskılama değil "durumu daha iyi anlama" amacıyla yapılacağını ifade etti.

Yapay zeka destekli arama hizmetlerine yönelik benzer soruşturmalar, Japonya dışında da yürütülüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 9 Aralık'ta Google'ın çevrim içi içerikleri yapay zekanın eğitimi için kullanmasında rekabete aykırı davranış sergilediği iddiasıyla soruşturma açıldığını duyurmuştu.

