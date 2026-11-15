Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen protestolarda Türkiye ve KKTC bayraklarının Rum gençler tarafından yakılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tepkisine neden oldu.



KKTC'nin kuruluş yıl dönümü öncesinde gerçekleşen gösterilerde Türkiye ve Kıbrıs Türk halkına yönelik nefret içerikli sloganlar atıldığını belirten Başbakan Ünal Üstel, yazılı açıklamayla Rum liderliğine tepki gösterdi. Protestoların Rum Eğitim Bakanlığı tarafından teşvik edildiğini ve organize edildiğini öne süren Üstel, bayraklara yönelik saldırıların hesabının sorulmasını istedi.

Kıbrıs'taki protestolarda Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılması tepki çekti. (Foto: AA) KKTC'nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi sonucunda kurulduğunu vurgulayan Üstel, kuruluş yıl dönümü öncesinde gerçekleştirilen gösterilerde yaşananları kınadı. Üstel, Türkiye ve KKTC bayraklarına yönelik saldırılara ilişkin, "Bu hadsizlik kabul edilemez ve affedilemez" ifadelerini kullandı. "İKİYÜZLÜLÜĞÜN EN AÇIK HALİDİR" KKTC Başbakanı Ünal Üstel, protesto eylemlerinin Rum Eğitim Bakanlığı tarafından teşvik edildiğini ve organize edildiğini öne sürdü. Gösteriler sırasında Kıbrıs Türk halkına ve Türkiye'ye yönelik nefret içerikli sloganlar atıldığını belirten Üstel, Rum liderliğinin tutumunu eleştirdi. Üstel, "Bir yandan barış ve uzlaşı nutukları atarken diğer yandan okullarda Türk düşmanlığını teşvik etmek, bayraklarımızın yakıldığı eylemleri örgütlemek ve gençleri kinle yetiştirmek, ikiyüzlülüğün en açık halidir" değerlendirmesinde bulundu. "BAYRAKLARIMIZA SALDIRININ HESABI SORULMALI" Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına tepki gösteren Üstel, Rum liderliğine çağrıda bulunarak olayın sorumluları hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi. Bayraklara yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini vurgulayan Üstel, Kıbrıs Türk halkının haklarının ve özgürlüklerinin korunması konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.