Güney Kıbrıs'ta Türkiye ve KKTC bayraklarını yaktılar! Başbakan Ünal Üstel'den sert tepki: Bu hadsizlik affedilemez
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen protesto gösterilerinde Rum gençlerin Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayraklarını yakması tepki çekti. KKTC'nin kuruluş yıl dönümü öncesinde yaşanan olaya sert tepki gösteren Başbakan Ünal Üstel, “Bu hadsizlik kabul edilemez ve affedilemez” dedi. Rum Eğitim Bakanlığının protestoları teşvik ettiğini ve organize ettiğini savunan Üstel, bayraklara yönelik saldırıların sorumluları hakkında gerekli işlemlerin yapılması çağrısında bulundu.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) düzenlenen protestolarda Türkiye ve KKTC bayraklarının Rum gençler tarafından yakılması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tepkisine neden oldu.
KKTC'nin kuruluş yıl dönümü öncesinde gerçekleşen gösterilerde Türkiye ve Kıbrıs Türk halkına yönelik nefret içerikli sloganlar atıldığını belirten Başbakan Ünal Üstel, yazılı açıklamayla Rum liderliğine tepki gösterdi. Protestoların Rum Eğitim Bakanlığı tarafından teşvik edildiğini ve organize edildiğini öne süren Üstel, bayraklara yönelik saldırıların hesabının sorulmasını istedi.
KKTC'nin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi sonucunda kurulduğunu vurgulayan Üstel, kuruluş yıl dönümü öncesinde gerçekleştirilen gösterilerde yaşananları kınadı.
Üstel, Türkiye ve KKTC bayraklarına yönelik saldırılara ilişkin, "Bu hadsizlik kabul edilemez ve affedilemez" ifadelerini kullandı.
"İKİYÜZLÜLÜĞÜN EN AÇIK HALİDİR"
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, protesto eylemlerinin Rum Eğitim Bakanlığı tarafından teşvik edildiğini ve organize edildiğini öne sürdü.
Gösteriler sırasında Kıbrıs Türk halkına ve Türkiye'ye yönelik nefret içerikli sloganlar atıldığını belirten Üstel, Rum liderliğinin tutumunu eleştirdi.
Üstel, "Bir yandan barış ve uzlaşı nutukları atarken diğer yandan okullarda Türk düşmanlığını teşvik etmek, bayraklarımızın yakıldığı eylemleri örgütlemek ve gençleri kinle yetiştirmek, ikiyüzlülüğün en açık halidir" değerlendirmesinde bulundu.
"BAYRAKLARIMIZA SALDIRININ HESABI SORULMALI"
Türkiye ve KKTC bayraklarının yakılmasına tepki gösteren Üstel, Rum liderliğine çağrıda bulunarak olayın sorumluları hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istedi.
Bayraklara yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini vurgulayan Üstel, Kıbrıs Türk halkının haklarının ve özgürlüklerinin korunması konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.
"MİLLETİMİZİN ONURUNU HER ŞARTTA KORUYACAĞIZ"
KKTC'nin kuruluş yıl dönümü öncesinde yaşanan olaylara ilişkin açıklamasında Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine vurgu yapan Başbakan Ünal Üstel, Türkiye ile KKTC'nin ortak değerlerinin korunacağını belirtti.
Üstel, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
"Kıbrıs Türk halkının ve ana vatan Türkiye'nin haklarını, özgürlüğümüzün kutsal simgelerini ve milletimizin onurunu her zaman, her şartta koruyacağız. Bu böyle bilinmelidir."
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Rum liderliğinden bayrakların yakıldığı protestolara ilişkin sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.