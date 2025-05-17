İznik’i dünya tanıyacak

Katoliklerin yeni ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk resmi ziyaretini İznik'e yapacak. Ziyaret dünyanın gündemine otururken, esnaf Papa için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.



İznik Gölü kıyısında 2014 yılında suyun çekilmesiyle ortaya çıkan ve arkeoloji dünyasında büyük yankı uyandıran Tarihi Bazilika, artık modern bir müze çatısı altında ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Aynı zamanda Papa için bir platform kurularak, Papa'nın Bazilika'yı incelemesi hedefleniyor. Papa 14. Leo'nun İznik'e geliş tarihi henüz netleşmedi.

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