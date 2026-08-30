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İzlanda AB'ye katılım teklifini referandumla reddetti: Yüzde 52 ile hayır dediler

İzlanda halkı, Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerinin yeniden başlatılması amacıyla düzenlenen referandumda son sözünü söyledi. Yaklaşık 270 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ada ülkesinde sandık başına giden vatandaşlar, hükümetin Avrupa Birliği teklifini reddetti. Sayımı tamamlanan ilk 188 bin 500 oya göre seçmenlerin yüzde 52,5'i müzakerelere karşı çıkarken, evet oyları yüzde 47,5 seviyesinde kaldı.

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İzlanda AB'ye katılım teklifini referandumla reddetti: Yüzde 52 ile hayır dediler

Kuzeyin ada ülkesi İzlanda, yılan hikayesine dönen Avrupa Birliği serüveninde son sözü sandıkta söyleyerek hükümetin müzakere masasına dönme hayallerini suya düşürdü.

Yaklaşık 270 bin seçmenin bulunduğu ülkede sayılan ilk 188 bin 500 oya göre seçmenlerin yüzde 52,5'i müzakerelere karşı çıkarken, evet oyları yüzde 47,5 oranında kaldı. Yaklaşık 270 bin seçmenin bulunduğu ülkede sayılan ilk 188 bin 500 oya göre seçmenlerin yüzde 52,5'i müzakerelere karşı çıkarken, evet oyları yüzde 47,5 oranında kaldı.

HAYIR KARARI

İzlanda'da, Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin yeniden başlatılıp başlatılmamasına ilişkin referandumda halkın tercihi netleşti. Hükümetin katılım müzakerelerini yeniden başlatma teklifi seçmenler tarafından reddedildi.

Kayıtlı yaklaşık 270 bin seçmenin bulunduğu ülkede sayılan ilk 188 bin 500 oya göre, halkın yüzde 52,5'i müzakerelere karşı oy kullandı.

Evet oyları yüzde 47,5 seviyesinde kaldı.

İzlanda'da Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin yeniden başlaması amacıyla düzenlenen referandumda halk hayır dedi. (Fotoğraf: DHA)İzlanda'da Avrupa Birliği ile üyelik müzakerelerinin yeniden başlaması amacıyla düzenlenen referandumda halk hayır dedi. (Fotoğraf: DHA)

15 YILLIK KÖRDÜĞÜM

Ada ülkesi İzlanda, Avrupa Birliği tam üyelik başvurusunu ilk olarak 2009 yılında yaptı.

Müzakerelerin devam ettiği 2013 yılında Avrupa Birliği karşıtı hükümetin iktidara gelmesiyle süreç askıya alındı.

Ülkede 2024 yılında gerçekleştirilen son seçimlerde Sosyal Demokrat İttifakı liderliğinde kurulan yeni koalisyon hükümeti, belirsizliği ortadan kaldırmak amacıyla referanduma gitme kararı aldı.

Sandıktan çıkan sonuçla birlikte hükümetin Avrupa Birliği ile masaya oturma teklifi reddedildi.Sandıktan çıkan sonuçla birlikte hükümetin Avrupa Birliği ile masaya oturma teklifi reddedildi.

DEFTER TAMAMEN KAPANDI

Sandıktan çıkan sonuç, müzakerelerin yeniden başlamasının önünü tamamen kapattı.

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