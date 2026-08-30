İzlanda AB'ye katılım teklifini referandumla reddetti: Yüzde 52 ile hayır dediler

Yaklaşık 270 bin seçmenin bulunduğu ülkede sayılan ilk 188 bin 500 oya göre seçmenlerin yüzde 52,5'i müzakerelere karşı çıkarken, evet oyları yüzde 47,5 oranında kaldı.

HAYIR KARARI

İzlanda'da, Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin yeniden başlatılıp başlatılmamasına ilişkin referandumda halkın tercihi netleşti. Hükümetin katılım müzakerelerini yeniden başlatma teklifi seçmenler tarafından reddedildi.