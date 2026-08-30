Sosyal medya önlemleri için TBMM’ye dilekçe yağdı: Müstehcen içerik, zorbalık ve bağımlılığa karşı önlem istendi

Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre, bazı dilekçelerde sosyal medya platformlarına yönelik daha sert tedbirlerin hayata geçirilmesi istendi. TikTok'un erişime kapatılması ve sosyal medya platformlarının genel olarak yasaklanması yönündeki başvurular dikkat çekti.

Sosyal medyanın özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalar sürerken, TBMM Dilekçe Komisyonuna da vatandaşlardan çocukların dijital platformlardan korunmasından kişisel verilerin güvenliğine, müstehcen içeriklerin engellenmesine kadar farklı başlıklarda talepler ulaştı.

Kamuya sosyal medya sınırlaması: Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımının sınırlandırılması, duyuru ve bilgilendirmelerin sosyal medya yerine resmî internet siteleri ve yerli platformlar üzerinden yapılması.

Dijital bağımlılıktan korunma: Çocukların sosyal medya ve oyun gibi dijital bağımlılıktan korunması için önlem alınması.

Bilgi kirliliği ile mücadele: Kripto borsası hakkında bilgi kirliliğine sebep oldukları gerekçesiyle YouTube ve Telegram üzerindeki bazı hesapların kapatılması.

Kültürel ve eğitsel paylaşımlara istisna: 15 yaş altı çocuklara getirilmesi öngörülen sosyal medya yasağında çocukların sanatsal, kültürel ve eğitsel paylaşımlarının istisna tutulması.

Engellensin: İnternet ve sosyal medya üzerindeki müstehcen içerikli site ve hesapların engellenmesi, bu içerikleri üreten veya yayımlayan kişilere yaptırım uygulanması istendi.

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DİJİTAL ORTAMA ÖZEL EKİPLE SIKI TAKİP

Dünya ABD'deki sosyal medya davasını konuşurken, benzer konularda şikâyetlerin geldiği Türkiye 1 Kasım'da başlayacak 15 yaş altı sosyal medya kısıtlamasına hazırlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise ailelerden gelen şikâyetleri değerlendirerek inceleyen özel bir çalışma grubu kurdu. Zararlı içeriklerin tespit edilmesi ve ebeveynlerden gelen şikâyetlerin birer birer incelenmesi için Bakanlık bünyesinde kurulan "Sosyal Medya Çalışma Grubu", Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Hakları ve Politikaları Daire Başkanlığı koordinasyonunda çalışıyor.

Grup kapsamında çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikler takip edilirken, çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek riskler tespit ediliyor. Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda, çocukların ihmal veya istismara maruz kaldığı ya da kalma ihtimali bulunan içeriklere yönelik hem kurum içerisinde hem de ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde müdahale süreçleri gerçekleştiriliyor.