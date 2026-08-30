Sosyal medya önlemleri için TBMM’ye dilekçe yağdı: Müstehcen içerik, zorbalık ve bağımlılığa karşı önlem istendi
ABD'de Meta'ya karşı açılan davanın yankıları sürerken, vatandaşlardan TBMM'ye dilekçe yağdı. Dilekçelerde sosyal medya önlemlerine yönelik talepler öne çıktı. Vatandaşlar, çocukların müstehcenlik, korku ve şiddet barındıran içeriklerden uzak tutulmasını ve dijital bağımlılıktan korunmasını istedi.
ABD'de sosyal medya platformu Meta'ya karşı açılan tarihî dava sonucu sosyal medya kullanımına ilişkin günlük süre sınırı, gece saatlerinde erişimin kısıtlanması ve estetik filtrelere yönelik yasak hayata geçecek.
Sosyal medyanın özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmalar sürerken, TBMM Dilekçe Komisyonuna da vatandaşlardan çocukların dijital platformlardan korunmasından kişisel verilerin güvenliğine, müstehcen içeriklerin engellenmesine kadar farklı başlıklarda talepler ulaştı.
Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre, bazı dilekçelerde sosyal medya platformlarına yönelik daha sert tedbirlerin hayata geçirilmesi istendi. TikTok'un erişime kapatılması ve sosyal medya platformlarının genel olarak yasaklanması yönündeki başvurular dikkat çekti.
İŞTE ÖNE ÇIKAN ÖNERİLER
MÜSTEHCEN İÇERİK
Engellensin: İnternet ve sosyal medya üzerindeki müstehcen içerikli site ve hesapların engellenmesi, bu içerikleri üreten veya yayımlayan kişilere yaptırım uygulanması istendi.
Verilerin korunması: Dijital platformlarda yaş doğrulaması ve kişisel verilerin korunması amacıyla "e-Devlet tabanlı doğrulama anahtarı (API/Key) sistemi" geliştirilmesi.
Kültürel ve eğitsel paylaşımlara istisna: 15 yaş altı çocuklara getirilmesi öngörülen sosyal medya yasağında çocukların sanatsal, kültürel ve eğitsel paylaşımlarının istisna tutulması.
Zorbalık yasası talebi: Kadınlara yönelik sosyal medya zorbalık yasası çıkarılması.
Bilgi kirliliği ile mücadele: Kripto borsası hakkında bilgi kirliliğine sebep oldukları gerekçesiyle YouTube ve Telegram üzerindeki bazı hesapların kapatılması.
Dolandırıcılığa karşı düzenleme: Yapay zekâ kullanılarak üretilen videolar aracılığıyla sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık suçlarına ilişkin yasal düzenleme yapılması.
Dijital bağımlılıktan korunma: Çocukların sosyal medya ve oyun gibi dijital bağımlılıktan korunması için önlem alınması.
Kullanıcılar için tedbir: Sosyal medya platformlarında kullanıcıların dijital alanlarının korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması.
Kamuya sosyal medya sınırlaması: Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımının sınırlandırılması, duyuru ve bilgilendirmelerin sosyal medya yerine resmî internet siteleri ve yerli platformlar üzerinden yapılması.
DİJİTAL ORTAMA ÖZEL EKİPLE SIKI TAKİP
Dünya ABD'deki sosyal medya davasını konuşurken, benzer konularda şikâyetlerin geldiği Türkiye 1 Kasım'da başlayacak 15 yaş altı sosyal medya kısıtlamasına hazırlanıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise ailelerden gelen şikâyetleri değerlendirerek inceleyen özel bir çalışma grubu kurdu. Zararlı içeriklerin tespit edilmesi ve ebeveynlerden gelen şikâyetlerin birer birer incelenmesi için Bakanlık bünyesinde kurulan "Sosyal Medya Çalışma Grubu", Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Çocuk Hakları ve Politikaları Daire Başkanlığı koordinasyonunda çalışıyor.
Grup kapsamında çocukların dijital ortamlarda karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri içerikler takip edilirken, çocukların fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek riskler tespit ediliyor. Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarda, çocukların ihmal veya istismara maruz kaldığı ya da kalma ihtimali bulunan içeriklere yönelik hem kurum içerisinde hem de ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde müdahale süreçleri gerçekleştiriliyor.
3 BİN 224 İÇERİK İNCELENDİ
Bakanlık verilerine göre akran zorbalığı, dijital bağımlılık, çocuk ihmali ve şiddet gibi başlıklar kapsamında bugüne kadar toplam 3 bin 224 içeriğe ilişkin çalışma yürütüldü.
Bakanlık böylece yalnızca sosyal medya kullanımına ilişkin yaş sınırları üzerinden değil, çocukların dijital ortamda karşılaşabileceği içeriklerin izlenmesi ve risk oluşturduğu değerlendirilen paylaşımlara müdahale edilmesi üzerinden de çalışma yürütüyor.
SANAL KUMAR VE BAHİS DENETİMİ
Çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risk alanlarından biri de sanal ortamda kumar ve yasa dışı bahis faaliyetleri olarak belirleniyor.
Kumar ve yasa dışı bahis oynatan internet siteleri ile bu faaliyetlere yönelik reklam ve yönlendirme yapan internet sitelerine, ilgili mevzuat kapsamında Millî Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından erişim engeli getirilebiliyor.
Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu da tüketicilerin bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, haksız rekabete yol açan reklamlar ve ticari uygulamalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.