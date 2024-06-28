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İYİ Parti'nin ağır toplarından Koray Aydın istifasını açıkladı

İYİ Parti, erimeyi durduramadı. Partinin ağır toplarından Koray Aydın da istifasını açıkladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Haziran 2024 Güncelleme 28 Haziran 2024, 06:51
İYİ Parti’nin ağır toplarından Koray Aydın istifasını açıkladı

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İYİ Parti, hem genel seçimlerde, hem de yerel seçimlerde İYİ bir çıkış yakalayamadı. Meral Akşener, Kurultay'da aday olmadı. Koltuğu, Müsavat Dervişoğlu'na bıraktı. Ama partideki kan kaybı, sonlanmadı. Peş peşe istifalar yaşandı. TBMM'deki 43 vekil sayısı, 34'e kadar çakıldı. Kurultay'da aday olan partinin ağır toplarından Koray Aydın da istifasını açıkladı.

Sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Dava arkadaşlarımla yaptığım uzun istişareler sonucunda; belli dönemlerde önemli görevler üstlendiğim İYİ Parti'den üzülerek istifa ediyorum. Bağımsız vekil olarak yoluma devam edeceğim" ifadelerini kullandı. Partiden daha önce ayrılan Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu ve Aykut Kaya CHP'ye, Nebi Hatipoğlu da AK Parti'ye katılmıştı. Adnan Beker, Bilal Bilici, Ümit Dikbayır (İhraç), Salim Ensarioğlu, Yüksel Arslan bağımsız milletvekilleri olarak siyasetteki yerini aldı.

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