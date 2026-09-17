Saldırı sırasında cüzdanı ve cep telefonu yanında bulunmayan S.S., bir süre sonra eşine ulaşmayı başardı. Yaşadıklarını eşine anlatan sürücünün verdiği bilgi üzerine olay Antalya'daki lojistik firması yetkililerine bildirildi. Saldırganların TIR'a ateş açtığı anlar ise aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yapılan incelemede saldırganların TIR'ın dorsesini açmayı başaramadıkları belirlendi. Yaklaşık 6 milyon avro değerindeki kakao yüküne ulaşamayan 4 şüphelinin aracı terk ederek kaçtığı tespit edildi.

TIR HALEN İTALYA'DA

Kaçırıldıktan sonra yeniden bulunan TIR'ın halen İtalya'da olduğu ve araçla ilgili resmi işlemlerin sürdüğü öğrenildi. İtalyan makamları olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, silahlı saldırıyı gerçekleştirerek TIR'ı kaçıran 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN