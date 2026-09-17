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İtalya’da 6 milyon avroluk kakao taşıyan Türk TIR’ına silahlı pusu: 4 saldırgan jammer kullandı

Antalya’da faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait, yaklaşık 6 milyon avro değerinde kakao taşıyan Türk TIR’ı İtalya’da silahlı saldırganların hedefi oldu. Bari’de A-14 Otoyolu’nda TIR’ın önünü kesen kar maskeli 4 kişi, iletişimi engellemek için jammer kullandı. Şoförü darbeden saldırganlar TIR’ı kaçırdı. Silahlı saldırı anları ise araç kamerasına yansıdı.

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İtalya’da 6 milyon avroluk kakao taşıyan Türk TIR’ına silahlı pusu: 4 saldırgan jammer kullandı

Antalya'da faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait ve S.S. idaresindeki TIR, İtalya'dan yaklaşık 6 milyon avro değerindeki kakao yükünü alarak Türkiye'ye doğru yola çıktı.

İtalya’da 6 milyon avroluk kakao taşıyan Türk TIR’ına saldırı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)İtalya’da 6 milyon avroluk kakao taşıyan Türk TIR’ına saldırı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır.)

OTOYOLDA ÖNÜNÜ KESTİLER

TIR, 16 Eylül günü saat 18.00 sıralarında İtalya'nın Bari kentindeki A-14 Otoyolu'nda seyir halindeyken bir otomobilden ateş açıldı.

Otomobilde bulunan 4 saldırgan, Türk TIR'ının önünü keserek aracı durdurdu.

Video Oynatma İkonu Türk TIR'ına silahlı baskın kamerada

İtalya’da 6 milyon avroluk kakao taşıyan Türk TIR’ına silahlı pusu: 4 saldırgan jammer kullandı-3

JAMMER İLE İLETİŞİMİ KESTİLER

Silahlı ve kar maskeli saldırganlar araçtan indikten sonra jammer kullanarak çevredeki iletişimi engelledi.

Şüpheliler daha sonra TIR'ın camını kırdı. Şoför S.S.'yi araçtan indiren saldırganlar, sürücüyü darbettikten sonra TIR'ı da yanlarına alarak bölgeden kaçtı.

İtalya’da 6 milyon avroluk kakao taşıyan Türk TIR’ına silahlı pusu: 4 saldırgan jammer kullandı-4

ATEŞ AÇTIKLARI ANLAR KAMERADA

Saldırı sırasında cüzdanı ve cep telefonu yanında bulunmayan S.S., bir süre sonra eşine ulaşmayı başardı. Yaşadıklarını eşine anlatan sürücünün verdiği bilgi üzerine olay Antalya'daki lojistik firması yetkililerine bildirildi. Saldırganların TIR'a ateş açtığı anlar ise aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

İtalya’da 6 milyon avroluk kakao taşıyan Türk TIR’ına silahlı pusu: 4 saldırgan jammer kullandı-5

FİRMA YETKİLİLERİ HAREKETE GEÇTİ

Olayın öğrenilmesinin ardından lojistik firması yetkilileri ilgili makamlarla temasa geçti. İtalya'da yürütülen çalışmalar sonucunda konumu tespit edilen TIR'a ulaşıldı.

İtalya’da 6 milyon avroluk kakao taşıyan Türk TIR’ına silahlı pusu: 4 saldırgan jammer kullandı-5

6 MİLYON AVROLUK YÜKE ULAŞAMADILAR

Yapılan incelemede saldırganların TIR'ın dorsesini açmayı başaramadıkları belirlendi. Yaklaşık 6 milyon avro değerindeki kakao yüküne ulaşamayan 4 şüphelinin aracı terk ederek kaçtığı tespit edildi.

İtalya’da 6 milyon avroluk kakao taşıyan Türk TIR’ına silahlı pusu: 4 saldırgan jammer kullandı-6

TIR HALEN İTALYA'DA

Kaçırıldıktan sonra yeniden bulunan TIR'ın halen İtalya'da olduğu ve araçla ilgili resmi işlemlerin sürdüğü öğrenildi. İtalyan makamları olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, silahlı saldırıyı gerçekleştirerek TIR'ı kaçıran 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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İtalya’da 6 milyon avroluk kakao taşıyan Türk TIR’ına silahlı pusu: 4 saldırgan jammer kullandı-8 İtalya’da 6 milyon avroluk kakao taşıyan Türk TIR’ına silahlı pusu: 4 saldırgan jammer kullandı-9 İtalya’da 6 milyon avroluk kakao taşıyan Türk TIR’ına silahlı pusu: 4 saldırgan jammer kullandı-10
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