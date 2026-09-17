İtalya’da 6 milyon avroluk kakao taşıyan Türk TIR’ına silahlı pusu: 4 saldırgan jammer kullandı
Antalya’da faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait, yaklaşık 6 milyon avro değerinde kakao taşıyan Türk TIR’ı İtalya’da silahlı saldırganların hedefi oldu. Bari’de A-14 Otoyolu’nda TIR’ın önünü kesen kar maskeli 4 kişi, iletişimi engellemek için jammer kullandı. Şoförü darbeden saldırganlar TIR’ı kaçırdı. Silahlı saldırı anları ise araç kamerasına yansıdı.
Antalya'da faaliyet gösteren bir lojistik firmasına ait ve S.S. idaresindeki TIR, İtalya'dan yaklaşık 6 milyon avro değerindeki kakao yükünü alarak Türkiye'ye doğru yola çıktı.
OTOYOLDA ÖNÜNÜ KESTİLER
TIR, 16 Eylül günü saat 18.00 sıralarında İtalya'nın Bari kentindeki A-14 Otoyolu'nda seyir halindeyken bir otomobilden ateş açıldı.
Otomobilde bulunan 4 saldırgan, Türk TIR'ının önünü keserek aracı durdurdu.Türk TIR'ına silahlı baskın kamerada
JAMMER İLE İLETİŞİMİ KESTİLER
Silahlı ve kar maskeli saldırganlar araçtan indikten sonra jammer kullanarak çevredeki iletişimi engelledi.
Şüpheliler daha sonra TIR'ın camını kırdı. Şoför S.S.'yi araçtan indiren saldırganlar, sürücüyü darbettikten sonra TIR'ı da yanlarına alarak bölgeden kaçtı.
ATEŞ AÇTIKLARI ANLAR KAMERADA
Saldırı sırasında cüzdanı ve cep telefonu yanında bulunmayan S.S., bir süre sonra eşine ulaşmayı başardı. Yaşadıklarını eşine anlatan sürücünün verdiği bilgi üzerine olay Antalya'daki lojistik firması yetkililerine bildirildi. Saldırganların TIR'a ateş açtığı anlar ise aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
FİRMA YETKİLİLERİ HAREKETE GEÇTİ
Olayın öğrenilmesinin ardından lojistik firması yetkilileri ilgili makamlarla temasa geçti. İtalya'da yürütülen çalışmalar sonucunda konumu tespit edilen TIR'a ulaşıldı.
6 MİLYON AVROLUK YÜKE ULAŞAMADILAR
Yapılan incelemede saldırganların TIR'ın dorsesini açmayı başaramadıkları belirlendi. Yaklaşık 6 milyon avro değerindeki kakao yüküne ulaşamayan 4 şüphelinin aracı terk ederek kaçtığı tespit edildi.
TIR HALEN İTALYA'DA
Kaçırıldıktan sonra yeniden bulunan TIR'ın halen İtalya'da olduğu ve araçla ilgili resmi işlemlerin sürdüğü öğrenildi. İtalyan makamları olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, silahlı saldırıyı gerçekleştirerek TIR'ı kaçıran 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.