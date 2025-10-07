PODCAST CANLI YAYIN

İsrailliler bakanların evini bastı! Ben Gvir’in evinde “Gazze’den çekilin” protestosu

İsrail Gazze’de 2 yıldır saldırılara devam ederken soykırımın başladığı 7 Ekim 2023’ün yıldönümünde İsrailli aileler bakanların evlerinin önünde protesto düzenledi ve askerlerin bir an önce geri çekilmesini istedi.

İsrail'in Gazze'deki soykırımında 2. yıl geride kalırken onlarca gösterici İsrail hükümet bakanlarının evlerinin önünde toplandı.

İSRAİLLİ AİLELER BAKANLARIN EVLERİNİN ÖNÜNDE

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı çıkan, esirlerin bir an önce geri getirilmesini ve askerlerin bir an önce dönmesini isteyen aileler bakanların evlerinin önünde protesto düzenledi.

"ASKERİ GAZZE'DEN ÇIKARIN"

"Cephedeki Anneler" grubunun üyeleri, Savunma Bakanı İsrael Katz'ın Kfar Ahim'deki evinin önünde bir araya gelerek askerlerin hayatlarına yönelik "gereksiz risklere" son verilmesi çağrısında bulundu.

Protestocular "Savaşa son! Çocuklarımız bitkin ve bitkin. Gazze'de kendilerine verilen görevler, hayatlarını sebepsiz yere tehlikeye atıyor" sloganları attı.

Likud milletvekili Ariel Kallner'in evinin önünde de kalabalık bir grup toplandı.

POLİSLE GÖSTERİCİLER ARASINDA ÇATIŞMA

İsrail polisinin Çevre Koruma Bakanı Idit Silman'ın Rehovot'taki evinin önünde göstericilere ait megafonlara el koyduğu ve bunun üzerine göstericilerle çatışma çıktığı bildirildi.

Modi'in'de Adalet Bakanı Yariv Levin'in, Tel Aviv'de Bilim ve Teknoloji Bakanı Gila Gamliel'in, Nes Ziona'da Ulaştırma Bakanı Miri Regev'in ve Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar'ın evlerinin önünde de gösteriler düzenlendi.

