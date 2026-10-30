Batı Şeria'da abluka. Fotoğraf: AA

FİLİSTİN'İN İŞGALİNE TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail televizyonu Kanal 13'te yayımlanan bir programa katılan Goldenberg, reklam arasında olduğunu zannederek program sunucularıyla sohbet ettiği sırada İsrail yönetiminin politikalarına ve Filistin topraklarındaki işgale tepki gösterdi.

İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini "günah" şeklinde niteleyen Goldenberg, bölgede yaşanan gelişmelerin sorumlusunun işgal olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden İsrailli olmaktan mutlu olmayı gerçekten çok isterdim. Artık İsrailli olmaktan gurur duymuyorum. 1954'te doğdum ve 1967'den sonra bile işgalin günahını anlamak 10 yılımı aldı. Bir gecede olmadı. İşgal, ardından her şeyi getirdi. Şu anda yaşanan her şey işgalin bir sonucudur."