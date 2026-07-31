İsrailli diplomattan itiraf: Türkiye NATO'da masanın merkezinde!

AVRUPA'NIN GÖBEK BAĞI ANKARA'NIN ELİNDE!

Orta Doğu ve Basra Körfezi'ndeki krizler derinleşirken Avrupa'nın nefes borusunun Türkiye olduğunu itiraf eden İsrailli diplomat; Asya, Kafkasya ve Avrupa'yı bağlayan enerji hatlarının merkezinde Türkiye'nin yer aldığını vurguladı.

"NATO 3.0" çağının başladığını ilan eden Ben-Basat, Türkiye'nin sadece askeri değil, küresel enerji krizlerini çözen "vazgeçilmez ve bypass edilemez stratejik güç" olduğunu dünyaya duyurdu.