İsrailli diplomattan itiraf: Türkiye NATO'da masanın merkezinde!
İsrailli diplomat ve yazar David Ben-Basat, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nin ardından The Jerusalem Post gazetesinde yayımladığı analizde, Türkiye'nin gelişen savunma sanayisi ve jeopolitik konumuyla NATO'nun en etkili üyelerinden biri haline geldiğini itiraf etti.
İsrail merkezli The Jerusalem Post gazetesinde kaleme alınan bir makale, Türkiye'nin küresel siyasetteki ve NATO bünyesindeki artan gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Radios 100FM CEO'su ve İsrail Radyo Yayınları Derneği Başkanı diplomat David Ben-Basat, Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ni değerlendirdiği yazısında Türkiye'den övgüyle bahsetti.
Ben-Basat, "Ankara artık kenarda değil, masanın ve ittifakın tam merkezindedir" ifadelerini kullandı.
"O BÜYÜK ORDU VE YERLİ SAVUNMA SANAYİSİ OLMADAN NATO ÇÖKER!"
İsrailli diplomat, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci kara ordusuna sahip olduğunun altını çizerek, Karadeniz'den güney kanadına kadar güvenliğin kilit anahtarının Ankara'da olduğunu belirtti.
Yerli ve milli imkanlarla destan yazan Türk savunma sanayisinin askeri dengeleri değiştirdiğini kaydeden Ben-Basat:
"Türkiye'nin büyüyen savunma üretimi ve silah ihracatı ona devasa bir avantaj sağlıyor. Batılı karar vericiler artık Türkiye'yi tartışmayı bırakıp bu dev oyuncuyla iş birliğini nasıl koruyacaklarına baksınlar" diyerek Batı'ya açıkça akıl verdi.
AVRUPA'NIN GÖBEK BAĞI ANKARA'NIN ELİNDE!
Orta Doğu ve Basra Körfezi'ndeki krizler derinleşirken Avrupa'nın nefes borusunun Türkiye olduğunu itiraf eden İsrailli diplomat; Asya, Kafkasya ve Avrupa'yı bağlayan enerji hatlarının merkezinde Türkiye'nin yer aldığını vurguladı.
"NATO 3.0" çağının başladığını ilan eden Ben-Basat, Türkiye'nin sadece askeri değil, küresel enerji krizlerini çözen "vazgeçilmez ve bypass edilemez stratejik güç" olduğunu dünyaya duyurdu.