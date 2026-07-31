Erhürman'dan AB'nin "Rumcu" yetkilisi Fitto'ya rest: Masada yeriniz yok

Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere Avrupa Birliği kurumlarının tutumunu eleştiren Erhürman, " Görüşmede kendisine öncelikle başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere AB kurumlarının son dönemdeki tek yanlı ve tarafgir tutum, davranış ve kararlarının AB'ye olan güveni daha da sarstığını anlattık ." dedi.

MASADA AVRUPA BİRLİĞİ'NE YER YOK

Avrupa Birliği'nin olası müzakere sürecindeki konumuna değinen Cumhurbaşkanı Erhürman, "Fitto'ya, herkesin malumu olan nedenlerden dolayı AB'nin olası bir müzakere masasında taraf olarak yer almasının mümkün olmadığını ancak Ada'da adil ve kalıcı bir çözüme katkı sağlamak isteniliyorsa AB ile bağlantılı güven artırıcı önlemler konusunda olumlu bir rol oynayabileceğini ifade ettim." dedi.

Kıbrıs Türk halkının sadece Kıbrıs Rum Liderliği ile değil Avrupa Birliği ile de güven oluşturucu tedbirlere ihtiyacı olduğunu dile getiren Erhürman, çözüm iradesini defalarca ispatlamış Kıbrıslı Türklere yönelik haksız izolasyonun derhal bitirilmesi gerektiğini bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, AB Komisyonunun Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde görüştü. (Fotoğraf: AA)

DOĞRUDAN TİCARET TÜZÜĞÜNE VURGU Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı ambargolara ve mülkiyet sorunlarına dikkat çeken Erhürman, "Bu bağlamda, Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün daha fazla geciktirilmeden hayata geçirilmesi, Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulanmasında yaşanan sıkıntılar, Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşlığı ve mülkiyet sorunu eksenindeki olumsuz gelişmeler gibi konuları Fitto ile konuşma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.