Erhürman'dan AB'nin "Rumcu" yetkilisi Fitto'ya rest: Masada yeriniz yok
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya gelerek Avrupa Birliği'nin Rum yanlısı politikalarına karşı net duruş sergiledi. Avrupa Birliği kurumlarının tek yanlı kararlarının Kıbrıs Türk halkının güvenini derinden sarstığını belirten Erhürman, bu tarafgir tutum sebebiyle Avrupa Birliği'nin olası müzakere masasında taraf olmasının imkansızlığını aktardı. Kıbrıs Türklerine uygulanan haksız izolasyonların son bulması gerektiğini vurgulayan Erhürman; Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün uygulanması, Yeşil Hat Tüzüğü'ndeki engellerin aşılması ile mülkiyet sorunları gibi kritik başlıkları Avrupa Birliği temsilcisine iletti. Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine rağmen cezalandırılmasının kabul edilemez olduğu gerçeği uluslararası toplumun yüzüne bir kez daha çarpıldı.
Avrupa Birliği'nin Kıbrıs meselesindeki tarafgir ve Rum yönetimini kollayan tutumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde haklı tepkiyle karşılandı.
"AB'YE GÜVEN DAHA DA SARSILDI"
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto ile Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde kritik görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmenin ardından yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erhürman, Avrupa Birliği'nin tek yanlı politikalarının Kıbrıs Türk halkında neden olduğu tahribatı aktardı.
Avrupa Parlamentosu başta olmak üzere Avrupa Birliği kurumlarının tutumunu eleştiren Erhürman, "Görüşmede kendisine öncelikle başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere AB kurumlarının son dönemdeki tek yanlı ve tarafgir tutum, davranış ve kararlarının AB'ye olan güveni daha da sarstığını anlattık." dedi.
MASADA AVRUPA BİRLİĞİ'NE YER YOK
Avrupa Birliği'nin olası müzakere sürecindeki konumuna değinen Cumhurbaşkanı Erhürman, "Fitto'ya, herkesin malumu olan nedenlerden dolayı AB'nin olası bir müzakere masasında taraf olarak yer almasının mümkün olmadığını ancak Ada'da adil ve kalıcı bir çözüme katkı sağlamak isteniliyorsa AB ile bağlantılı güven artırıcı önlemler konusunda olumlu bir rol oynayabileceğini ifade ettim." dedi.
Kıbrıs Türk halkının sadece Kıbrıs Rum Liderliği ile değil Avrupa Birliği ile de güven oluşturucu tedbirlere ihtiyacı olduğunu dile getiren Erhürman, çözüm iradesini defalarca ispatlamış Kıbrıslı Türklere yönelik haksız izolasyonun derhal bitirilmesi gerektiğini bildirdi.
DOĞRUDAN TİCARET TÜZÜĞÜNE VURGU
Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı ambargolara ve mülkiyet sorunlarına dikkat çeken Erhürman, "Bu bağlamda, Doğrudan Ticaret Tüzüğü'nün daha fazla geciktirilmeden hayata geçirilmesi, Yeşil Hat Tüzüğü'nün uygulanmasında yaşanan sıkıntılar, Kıbrıslı Türklerin AB vatandaşlığı ve mülkiyet sorunu eksenindeki olumsuz gelişmeler gibi konuları Fitto ile konuşma fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.