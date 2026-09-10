Kudüs'te satılan bebek meyve pürelerine kasten sakinleştirici ilaç (sedatif) koyduğu şüphesiyle gözaltına alınan 41 yaşındaki İsrailli Yan Shemla hakkında iddianame hazırlanıyor.

Polisin mahkemeden iddianamenin hazırlanabilmesi için Shemla'nın gözaltı süresinin beş gün daha uzatılmasını talep edeceği belirtildi.

Kudüs'te bebek maması skandalı!

EN AZ DÖRT ÇOCUK HASTANELİK OLMUŞTU

Yan Shemla, Kudüs'te en az dört çocuğun hastaneye kaldırılmasına yol açan "Prinok" marka meyve püresi kavanozlarını kirletmekle suçlanıyor.

Soruşturma, haziran ayında çocukların Ein Kerem'deki Hadassah-University Tıp Merkezi'ne olağanüstü halsizlik, uykululuk ve apati belirtileriyle getirilmesiyle kamuoyuna yansımıştı.

Yapılan kan testlerinde benzodiazepin türü maddelere rastlanırken laboratuvar testleri de püre kavanozlarında klonazepam ve lorazepam gibi sakinleştirici ilaçlar bulunduğunu doğruladı. Hastanede gözlem altında tutulan çocuklar daha sonra taburcu edilmişti.