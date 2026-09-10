İsrailli cani elinde şırıngayla market market dolaşıp bebek mamalarına sakinleştirici enjekte etmiş
Kudüs’te bebek maması kavanozlarına kasten sakinleştirici ilaç enjekte ederek en az dört çocuğun hastanelik olmasına yol açan İsrailli Yan Shemla hakkında savcılık tarafından iddianame hazırlanıyor. Güvenlik kameralarında 41 yaşındaki caninin bebek mamalarına kasten sakinleştirici ilaç (sedatif) koyduğu ortaya çıktı.
Kudüs'te satılan bebek meyve pürelerine kasten sakinleştirici ilaç (sedatif) koyduğu şüphesiyle gözaltına alınan 41 yaşındaki İsrailli Yan Shemla hakkında iddianame hazırlanıyor.
Polisin mahkemeden iddianamenin hazırlanabilmesi için Shemla'nın gözaltı süresinin beş gün daha uzatılmasını talep edeceği belirtildi.Kudüs'te bebek maması skandalı!
EN AZ DÖRT ÇOCUK HASTANELİK OLMUŞTU
Yan Shemla, Kudüs'te en az dört çocuğun hastaneye kaldırılmasına yol açan "Prinok" marka meyve püresi kavanozlarını kirletmekle suçlanıyor.
Soruşturma, haziran ayında çocukların Ein Kerem'deki Hadassah-University Tıp Merkezi'ne olağanüstü halsizlik, uykululuk ve apati belirtileriyle getirilmesiyle kamuoyuna yansımıştı.
Yapılan kan testlerinde benzodiazepin türü maddelere rastlanırken laboratuvar testleri de püre kavanozlarında klonazepam ve lorazepam gibi sakinleştirici ilaçlar bulunduğunu doğruladı. Hastanede gözlem altında tutulan çocuklar daha sonra taburcu edilmişti.
CANİ İSRAİLLİ SAKİNLEŞTİRİCİ ENJEKTE ETMİŞ
Etkilenen ürünlerin Kudüs'teki "Zol VeGadol" süpermarket zincirinin iki şubesinden satın alındığı belirlendi. Sağlık Bakanlığı o dönemde her iki mağaza için kapatma kararı çıkarmış, daha sonra deliller, ilacı enjekte eden bir kişiyi işaret etmişti.
Shemla'nın güvenlik kamerası kayıtları ile tespit edildiği ve gözaltına alındığı belirtildi.