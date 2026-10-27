Norveç 'in önde gelen 10 büyük medya kuruluşu, gazetecilik içeriklerinin yapay zeka modellerini eğitmek ve ticari amaçlarla otomatik olarak taranmasını engellemek amacıyla Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta 'ya karşı Oslo Bölge Mahkemesinde dava açtı.

Norveçli yayıncıların Oslo Bölge Mahkemesine taşıdığı kriz, Meta'nın işletme ve profesyonel hesaplara dayattığı yeni ticari şartlardan kaynaklanıyor. Sözleşmeyi kabul etmeyen yayıncılara hesap kapatmaktan başka seçenek sunulmazken, getirilen kurallar sadece herkese açık içerikleri değil, abonelikle satılan gizli haberleri de kapsıyor.

Norveç Medya İşletmeleri Birliği (MBL) öncülüğünde yürütülen süreçte yayıncılar; Meta'nın medyanın öz sermayesiyle ürettiği içerikleri kullanarak kendilerine rakip yapay zeka araçları geliştirdiğini, bunun serbest rekabeti bozduğunu ve gazeteciliğin finansal temellerini tehdit ettiğini savundu.

Kamu yayıncısı NRK, TV 2, Schibsted, Amedia ve NTB gibi dev grupların başlattığı hukuki hamlede, 20 Kasım'da yürürlüğe girmesi planlanan ve ödeme duvarı (paywall) arkasındaki haberleri dahi tarama yetkisi veren yeni kullanıcı sözleşmesinin acilen durdurulması için ihtiyati tedbir talep edildi.

OTOMATİK TARAMA YETKİSİ

Yeni şartlar Meta'ya, yayınlanan her makaleyi, fotoğrafı ve videoyu otomatik botlar (scraper) vasıtasıyla tarama hakkı tanıyor.

TELİF HAKKI VE REKABET İHLALİ

NRK Hukuk Direktörü Olav Nyhus, Meta'nın bu tutumunun rekabet hukukunun açık bir ihlali olduğunu vurgulayarak, "Meta'nın yaptığı şey gazeteciliğin tüm finansal temelini yok etmektir" tepkisini gösterdi.

META GERİ ADIM ATTI ANCAK YETERSİZ BULUNDu

Tepkilerin ardından Meta, sözleşmedeki "yapay zeka eğitimi" ifadesini çıkarıp "reklam ve ticari ürün geliştirme" şeklinde revize etse de otomatik tarama yetkisini koruduğu için yayıncılar tedbir talebinden vazgeçmedi. Meta yetkilileri ise yürürlük tarihini 20 Kasım'a ertelediklerini duyurdu.

DÜNYA GENELİNDE META'YA TELİF YAZILARI YAĞIYOR

Norveç basınının mahkeme hamlesi, Meta'nın Llama ve Muse gibi yapay zeka modellerini beslemek için telifli içerikleri izinsiz kullanmasına karşı küresel çapta yükselen hukuki dalganın en yeni halkası oldu.