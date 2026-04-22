Gazze

ATEŞKESTE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİLEMİYOR

Hamas ve Filistinli grupların Kahire'de yaptıkları görüşmeye dair bilgi veren Kasım, ikinci aşamaya geçişin önündeki engellerin ABD, BM ve Mısır heyetleriyle yapılan görüşmelerde ele alındığını kaydetti.

Kasım, "Ateşkesin ikinci aşamasının ilerlemesindeki temel engel, İsrail'in uzlaşmaz tutumu ve tüm süreçleri silahsızlanma konusuna bağlamasıdır." ifadelerini kullandı.

Hamas dahil tüm Filistinli direniş gruplarının tutumuna dair Kasım, ikinci aşamaya geçiş öncesinde "ilk aşama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerektiği" görüşünde olduklarını vurguladı.

"İSRAİL SALDIRILARI DURDURMADI"

Kasım, diğer Filistinli gruplarla istişare halinde olduklarına dikkati çekerek, önceliklerinin "Gazze halkının haklarını korumak ve kalıcı bir istikrar sağlamak" olduğunu ifade etti.

Kasım, İsrail'in anlaşma konusunda yükümlülüklerini yerine getirmediği mevcut şartlarda saldırıların durması ve insani yardımların ulaşması konularında somut adım atılamadığını ve uluslararası toplumun bu süreçte "yetersiz kaldığını" söyledi.

İsrail'in silahsızlanma planının reddedilmesi durumunda Gazze'de yeniden "geniş çaplı çatışmalara dönüleceği" yönündeki tehditleri bulunduğunu hatırlatan Kasım, bu şekilde Hamas ve diğer gruplar üzerinde "baskı kurduğunu" dile getirdi.

Kasım, "İsrail fiilen savaşı durdurmadı. Saldırılar, suikatlar, işgal ve kısıtlamalar şeklinde devam ediyor. Bu tehditler direnişin kararlılığını değiştirmeyecek." ifadelerini kullandı.

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ VE İSRAİL'İN İHLALLERİ

Hamas, Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasının takibi ve Mısır yönetimiyle temaslarda bulunmak üzere bir heyetin 2 Nisan'da Kahire'ye gittiğini açıklamıştı.

Filistin makamlarının 14 Nisan'da açıkladığı verilere göre İsrail, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'nde en az 2 bin 400 kez ateşkesi ihlal etti.

Gazze'de ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 786 kişinin öldürüldüğü, 2 bin 217 kişinin yaralandığı, 761 kişinin ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise toplam can kaybının 72 bin 562'ye, yaralı sayısının da 172 bin 320'ye yükseldiği açıklanmıştı.

