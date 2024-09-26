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İsrail’in ölüm kusan bombalarından kaçan 500 bini aşkın Lübnanlı, güvenli bölgelere ve ülke sınırları dışına geçmeye başladı

İsrail, yaklaşık 2,3 milyon nüfusu olan Gazze'yi bir yıldır bombalayarak hayalet şehre çevirdi. Tam 1,9 milyon kişiyi yerlerinden etti. Şimdi de Lübnan'ı hedef seçti. Özellikle güney bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi. Birkaç gün içinde 500 bini aşkın sivil vatandaşlar, kuzeye veya ülke dışına ulaşmak için büyük bir çaba gösterdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 26 Eylül 2024
İsrail’in ölüm kusan bombalarından kaçan 500 bini aşkın Lübnanlı, güvenli bölgelere ve ülke sınırları dışına geçmeye başladı

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İsrail, yaklaşık 2,3 milyon nüfusu olan Gazze'yi bir yıldır bombalayarak hayalet şehre çevirdi. Tam 1,9 milyon kişiyi yerlerinden etti. Şimdi de Lübnan'ı hedef seçti. Özellikle güney bölgelerine yoğun hava saldırıları düzenledi. Birkaç gün içinde 500 bini aşkın sivil vatandaşlar, kuzeye veya ülke dışına ulaşmak için büyük bir çaba gösterdi.

Göç hareketliliğinin gece-gündüz sürdüğü bildirildi. Binlerce sivilin de okullara, hastanelere ve kamu binalarına sığındığı gözlendi. Bu arada İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yerlerinden ettikleri Lübnanlılar'a "Can güvenliğiniz için ikinci bir duyuruya kadar evlerinize dönmeyin" diyerek sözde insanlık örneği göstermek istedi! Bu arada Lübnan'ın, 2006 yılındaki İsrail saldırılarından bu yana "en büyük göç hareketlerinden" birini yaşadığı bildirildi.

NOTLAR:
İsrail saldırılarında 50'si çocuk, 95'i kadın 569 kişi öldü, 1835 kişi de yaralandı.
- Hizbullah, füzelerle MOSSAD'ın komuta merkezini hedef aldı.
- Lübnan Kızılhaç Örgütü, acil kan bağışında bulunmaları çağrısı yaptı.
- Türkiye, Lübnan'a uçakla yardım malzemeleri gönderdi.
- İngiltere, Lübnan'daki vatandaşlarını tahliyeye hazırlanıyor.

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