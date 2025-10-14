Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle geldiği Mısır'da "Şarm el-Şeyh Anlaşması"nın imza törenine iştirak etti.
Erdoğan dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gazze'deki ateşkesin ardından "Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi?" sorusu Başklan Erdoğan'a soruldu. Başkan Erdoğan, "Gazze'de bir barış düzeninin kurulması için fevkalade heyecanlıyız. Bunu da inşallah süratle devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.
SORU: Gazze'deki görev gücünde Mehmetçik yer alacak mı?
Görev gücünün yapısına dair değerlendirmeler şu anda devam ediyor. Gazze'de yapılması gereken çok kritik işler var. Gerek inşa gerek ihya konuları önemli. İnşa işleri ile ilgili "Kimler bizimle beraber rol üstlenebilir?" konusunu ele aldık. Körfez ülkelerinden tutun Amerika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine varıncaya kadar hepsinin burada desteklerini istiyoruz, isteyeceğiz. İhya olayında da "Neleri birlikte yapabiliriz?" konusunu da liderlerle yaptığımız ikili görüşmelerde konuştuk. Aldığımız ilk izlenimler fena değil. Onlar da "Biz burada rolümüzü üstleneceğiz" diyorlar. İnşallah verilen sözler yerine gelir.