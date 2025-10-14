PODCAST CANLI YAYIN

Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama

Mısır’da varılan ateşkesle birlikte Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları durdu... Hamas ile İsrail'in vardığı anlaşmada ABD, Katar, Mısır ve Türkiye’nin de yer alacağı bir “görev gücü” kurulması kararlaştırıldı. Milli Savunma Bakanlığı “TSK her göreve hazır” mesajı verdi. Gelişmelerin ardından "Gazze’deki görev gücünde Mehmetçik yer alacak mı?" sorusu Başkan Erdoğan'a soruldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ABD Başkanı Donald Trump'ın davetine icabetle geldiği Mısır'da "Şarm el-Şeyh Anlaşması"nın imza törenine iştirak etti.

Erdoğan dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'deki ateşkesin ardından "Mehmetçik Gazze'ye gidecek mi?" sorusu Başklan Erdoğan'a soruldu. Başkan Erdoğan, "Gazze'de bir barış düzeninin kurulması için fevkalade heyecanlıyız. Bunu da inşallah süratle devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'a sorulan soru ve o yanıt...

SORU: Gazze'deki görev gücünde Mehmetçik yer alacak mı?
"FEVKALADE HEYECANLIYIZ"
Görev gücünün yapısına dair değerlendirmeler şu anda devam ediyor. Gazze'de yapılması gereken çok kritik işler var. Gerek inşa gerek ihya konuları önemli. İnşa işleri ile ilgili "Kimler bizimle beraber rol üstlenebilir?" konusunu ele aldık. Körfez ülkelerinden tutun Amerika başta olmak üzere Avrupa ülkelerine varıncaya kadar hepsinin burada desteklerini istiyoruz, isteyeceğiz. İhya olayında da "Neleri birlikte yapabiliriz?" konusunu da liderlerle yaptığımız ikili görüşmelerde konuştuk. Aldığımız ilk izlenimler fena değil. Onlar da "Biz burada rolümüzü üstleneceğiz" diyorlar. İnşallah verilen sözler yerine gelir.

Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler, MİT Başkanımız İbrahim Kalın başta olmak üzere arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşecek. Ben de liderlerle temas halinde olacağım. "Bu süreci nasıl işletebiliriz?" bunun üzerinde duracağız. Şu anda orada çadırlar var. Herhalde bu insanların sürekli çadırlarda yaşayacak halleri yok. Arkadaşlarıma da söyledim. "Elimizdeki mevcut konteynerleri gerekirse biz bölgeye sevk edelim." dedim. Bu kış mevsiminde bu konteynırlarla onları çok daha farklı bir imkana kavuşturmuş olalım diye düşünüyoruz. AFAD'ımız bu konuda büyük bir yükü sırtlanmış olacak. Türkiye, barışın yanında ve bu süreci de öyle işletecek. Gazze'de bir barış düzeninin kurulması için fevkalade heyecanlıyız. Bunu da inşallah süratle devam ettireceğiz. Burada Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım özellikle bölgedeki muhataplarıyla görüşmelerini devam ettiriyor. Beraber ne yaparız, nasıl yaparız bunun çalışmalarını sürdürüyorlar.

