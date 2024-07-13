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İsrail'in Han Yunus'taki Filistinlileri bombalamasına Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki: Topyekun yok etme çabası

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Han Yunus'taki Filistinlileri bombalamasına tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "İsrail’in, El-Mevasi’deki Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu hükümetinin Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşamasıdır" denildi.

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Giriş Tarihi 13 Temmuz 2024, 16:01 Güncelleme 13 Temmuz 2024, 16:24
İsrail’in Han Yunus’taki Filistinlileri bombalamasına Dışişleri Bakanlığı’ndan tepki: Topyekun yok etme çabası

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Han Yunus kentinin batısında yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı El-Mevasi bölgesindeki saldırılarının, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşaması" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan İsrail'in Gazze'de sivilleri hedef almaya devam etmesi nedeniyle yazılı açıklama yapıldı.

BARBARLIĞA ARTIK 'DUR' DEYİN
Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in, Han Yunus kentinde 'güvenli bölge' olarak belirlediği El Mevasi'de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu hükümetinin Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşamasıdır. İsrail'in ateşkes konusunda Hamas'ın olumlu yanıtına karşılık vermesi beklenirken bir kez daha kan dökmeyi tercih etmesi, Netanyahu hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da delilidir. İsrail'e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir."

NE OLMUŞTU?
İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıda en az 70 Filistinli öldü onlarcası da yaralandı.

HAMAS FİLİSTİNLİ LİDERLERİN HEDEF ALINDIĞI İDDİALARINI YALANLADI
Hamas, İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda, Filistinli liderleri hedef aldığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinli liderleri ilk kez hedef almıyor. Bunun yalan olduğu daha sonra kanıtlandı." ifadelerine yer verildi.

Hamas, İsrail'in Han Yunus'taki "güvenli bölge" olarak nitelendirilen El-Mevasi bölgesine yönelik saldırısında Filistinli liderleri hedef alındığı yönündeki iddiaların reddedildiği açıklamada, bu durum İsrail'in gerçekleştirdiği "korkunç katliamın boyutlarını örtbas etme çabası" olarak değerlendirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'taki Mevasi bölgesindeki katliamla, Filistin halkına yönelik "Nazi soykırımının devam ettiği" ifade edilen açıklamada, ABD yönetiminin bu suçun "doğrudan ortağı" olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Mevasi bölgesinde İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar, "en güçlü şekilde" kınandı.

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