İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 66 bini aştı

Katliamcı İsrail ordusu, Gazze'de insanlık dışı saldırılarını sürdürdükçe Gazze Şeridi'ndeki korkunç tablo daha da kötüleşiyor. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak, 66 bin 5'e yükseldi. İsrail'in saldırıları nedeniyle son 24 saatte hastanelere 79 Filistinlinin cenazesi ve 370'ten fazla yaralı getirildiği bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 66 bini aştı

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 79 artarak, 66 bin 5'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 79 ölü ve 379 yaralının getirildiği aktarıldı.



18 MART'TAN BU YANA 13 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 13 bin 137 Filistinlinin öldüğü, 56 bin 121 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 566'ya, yaralananların sayısının da 18 bin 769'a ulaştığı ifade edildi.



ÖLÜ SAYISI 66 BİN 5'E YÜKSELDİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 66 bin 5'e, yaralıların 168 bin 162'ye yükseldiği kaydedildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.


İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 64 bini aştı

