İsrail’den Suriye’de bir köye gece yarısı baskını

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı El-İşşe köyüne gece yarısı baskın düzenleyerek iki eve girdi.

İsrail Suriye'ye saldırmaya devam ediyor.

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı El-İşşe köyüne gece yarısından sonra baskın düzenlediği bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde İsrail ordusuna ait iki askeri aracın El-İşşe köyüne girerek iki eve baskın gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, "Gece yarısından sonra İsrail ordusu köydeki iki evde arama yaptı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

