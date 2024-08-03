İsrail’den bir suikast daha! Kassam Tugayları’nın üst düzey ismi öldürüldü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Tulkerim'in kuzeyindeki Attil ve Zeyta kasabalarını birbirine bağlayan yol üzerinde bir otomobile hava saldırısı düzenledi.
İki roketin isabet ettiği araç alev alırken içindekiler yanarak hayatını kaybetti.
Tulkerim'deki Sabit Devlet Hastanesi kaynakları, saldırı sonrası hastaneye kömürleşmiş 5 cesedin getirildiğini, bunlardan birinin Kassam Tugayları'nın Tulkerim Sorumlusu olan 25 yaşındaki Heysem Nureddin Bıleydi'ye ait olduğunu açıkladı.
ÜST DÜZEY BİR İSİM DAHA ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden Haitham Balidi'nin araçta olduğu iddia edildi.