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İsrail'den bir suikast daha! Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

Son dakika haberleri... İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde otomobile düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerden birinin Kassam Tugayları'nın Tulkerim Sorumlusu olan 25 yaşındaki Heysem Nureddin Bıleydi olduğu açıklandı.

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Giriş Tarihi 03 Ağustos 2024, 10:05 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 10:21
İsrail’den bir suikast daha! Kassam Tugayları’nın üst düzey ismi öldürüldü

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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu insansız hava aracıyla (İHA) Tulkerim'in kuzeyindeki Attil ve Zeyta kasabalarını birbirine bağlayan yol üzerinde bir otomobile hava saldırısı düzenledi.

İki roketin isabet ettiği araç alev alırken içindekiler yanarak hayatını kaybetti.

Tulkerim'deki Sabit Devlet Hastanesi kaynakları, saldırı sonrası hastaneye kömürleşmiş 5 cesedin getirildiğini, bunlardan birinin Kassam Tugayları'nın Tulkerim Sorumlusu olan 25 yaşındaki Heysem Nureddin Bıleydi'ye ait olduğunu açıkladı.

ÜST DÜZEY BİR İSİM DAHA ÖLDÜRÜLDÜ İDDİASI
Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey isimlerinden Haitham Balidi'nin araçta olduğu iddia edildi.

Haitham BalidiHaitham Balidi



Tulkerim'deki ulusal eylem grupları, saldırının akabinde genel grev ve yas ilan etti.

İsrail ordusu, yaptığı ilk açıklamada, söz konusu araçta silahlı direnişçilerin olduğunu bildirdi.

Öte yandan, İsrail güçleri, Doğu Kudüs'ün İseviyye Mahallesi'ne düzenlediği baskında Filistinlilere ve evlerine gerçek mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları attı. Çıkan çatışmalarda 3 Filistinli yaralandı.

Beytüllahim'in batısındaki Husan köyüne askeri araçlarla düzenlenen baskında 16 yaşındaki çocuk, Nablus'taki baskında da 4 Filistinli gözaltına alındı.

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