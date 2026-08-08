İsrail'den Batı Şeria’da Filistinlilere destek veren ABD’li Yahudilere engel

Gazeteye konuşan aktivist Sam Sherman, işgal altındaki Batı Şeria'nın Mesafir Yatta bölgesinde Filistinlilere destek olmak için yürüttüğü 7 haftalık gönüllü faaliyet sırasında seyahat izninin iptal edildiğine dair bir e-posta aldığını söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırıları Tel Aviv'de protesto edildi.

"İSRAİL İÇİN YANLIŞ TÜRDE YAHUDİ"

Askerler tarafından birkaç kez durdurulup kimliğinin fotoğraflarının çekildiğini belirten Sherman, "Bu, benim ve grubumdaki birkaç kişinin başına aynı saat içinde geldi. Birkaçımız dakikalar arayla aynı e-postayı aldık." ifadelerini kullandı.

Daha deneyimli Yahudi aktivistlerin kendisine İsrail'e temelli göç etmediği sürece tekrar giriş yapmasına izin verilmeyeceğini söylediğini aktaran Sherman, alaycı bir dille, "Eğer İsrail için yanlış türde bir Yahudi'ysem. Bu harika." ifadesini kullandı.

İsrail makamlarından ABD'li Yahudilerin seyahat izinlerinin neden iptal edildiğine ilişkin açıklama yapılmadı.