İsrail'de zorunlu askerlik karşıtları ülkeyi ikiye böldü! Askerlikten muafiyet yasası onaylanırsa erken seçim kapıda

Sefarad çevrelerinde zorunlu askerliğe karşı çıkan en önde gelen seslerden biri olan Tevrat Okulu (Yeşiva) Hahamı Moshe Tzedaka'nın da aralarında bulunduğu bazı hahamların çağrısı üzerine binlerce Haredi gösterici Kudüs'ün Bar-Ilan Caddesi bölgesinde bir araya geldi. Protesto sırasında göstericiler zorunlu askerlik karşıtı sloganlar attı.

Dün yayınlanan bir videoda Haham Tzedaka, zorunlu askerliğe karşı düzenlenecek protestoya katılma çağrısında bulunmuştu. Protestoya katılmanın "büyük bir görev ve zorunluluk" olduğunu belirten Tzedaka, gösterinin zorunlu askerlik kararının kaldırılmasına katkı sağlayacağını umduğunu ifade etmişti.