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İsrail'de iç hesaplaşma! Netanyahu yolsuzluk için ifadeye çağrıldı oğlu Yair tutuştu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2019 yılında hakkında açılan yolsuzluk davası kapsamında 2 Aralık'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kudüs Bölge Mahkemesinde ifade verecek. Haberde, hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası bulunan Netanyahu’nun ifade verme sürecinin haftalar sürmesinin beklendiği belirtildi. Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) babasının liderliğindeki koalisyon hükümetini devirmeye çalıştığını savundu.

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Giriş Tarihi :11 Kasım 2024 , 18:02 Güncelleme Tarihi :11 Kasım 2024 , 18:02
İsrail’de iç hesaplaşma! Netanyahu yolsuzluk için ifadeye çağrıldı oğlu Yair tutuştu

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 2019 yılında hakkında açılan yolsuzluk davası kapsamında 2 Aralık'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kudüs Bölge Mahkemesinde ifade verecek.

TARİH BELLİ OLDU
The Times of Israel gazetesinin haberine göre, savcılık makamının bu yılbaşında dinlenmesinin ardından işgal altındaki Doğu Kudüs'teki mahkeme 2 Aralık'ta Netanyahu'nun ifadesini almaya başlayacak.

Haberde, hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası bulunan Netanyahu'nun ifade verme sürecinin haftalar sürmesinin beklendiği belirtildi.

NETANYAHU, GAZZE VE LÜBNAN SALDIRILARINI ÖNE SÜREREK ERTELEME TALEBİNDE BULUNDU
The Times of Israel gazetesinin haberine göre Netanyahu'nun avukatları, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a saldırılarının Başbakan'ın davaya hazırlanmasını imkansız hale getirdiğini öne sürerek Doğu Kudüs Bölge Mahkemesinden ifadesinin alınmasının iki buçuk ay ertelenmesini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)

Habere göre, avukatların mahkemeye sunduğu dilekçede, Netanyahu'nun ifadeye hazırlanması için verilen sürede meydana gelen bir dizi "güvenlik olayının" hazırlıkları "imkansız" hale getirdiği aktarıldı.

Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik saldırılarda yaşanan olaylara atıfta bulunulan dilekçede, söz konusu gelişmelerin "Başbakan'ın ifade vermeye hazırlanması için ayrılan zaman dilimlerinin çoğunun acil güvenlik veya diplomatik ihtiyaçlar nedeniyle iptal edilmesine neden olduğu" belirtildi.

Ayrıca dilekçede, "Bu küçük gecikmenin savunmanın (Netanyahu'nun) ifadesine uygun şekilde hazırlanmasını sağlayacağı ve kamu çıkarına zarar vermeyeceği" iddia edildi.

Mahmekemenin 13 Kasım Çarşamba günü erteleme talebini görüşeceği bildirildi.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI
İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch'in sahibi olduğu "Bezeq" isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

Netanyahu'ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber'i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek yer alıyor.

Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer'dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

İddianamede hediyelerin Netanyahu'ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterli delil olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu'nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu (Takvim.com.tr/Arşiv)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu (Takvim.com.tr/Arşiv)


YOLSUZLUK İDDİALARI SONRASI DARBE SAVUNMASI
Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) babasının liderliğindeki koalisyon hükümetini devirmeye çalıştığını savundu.

Yair Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "gizli belgelerin basına sızdırıldığı" suçlamasıyla yürütülen polis soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yair, şu ana kadar 5 kişinin gözaltına alındığı ve Başbakanlık Ofisinden bazı isimlerin adının geçtiği soruşturmaya tepki gösterdi. Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davalarına işaret eden Yair, bunların savcılar, mahkeme ve medya tarafından babasına yönelik bir darbe olduğunu ileri sürdü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (AA)

Oğul Netanyahu, "gizli belgelerin basına sızdırıldığı" suçlamasıyla yürütülen soruşturmayla babasının liderliğindeki koalisyon hükümetinin Şabak tarafından devrilmeye çalışıldığını iddia etti.

İsrail polisinin Gazze'ye yönelik saldırıların ilk günlerine ilişkin bir soruşturma yürüttüğü bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 5 kişi gözaltına alınırken İsrail basınında konuya ilişkin birçok iddia ortaya atıldı.

Son olarak Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman'ın, 7 Ekim 2023 sonrası Netanyahu ile eski askeri sekreteri Tümgeneral Avi Gil arasında yapılan toplantıların tutanaklarına erişmek için Başbakanlık Ofisi'nde çalışmış askeri bir yetkiliye "hassas görüntüleriyle" şantaj yaptığı iddia edilmişti.

Netanyahu'nun ofisi, söz konusu soruşturmanın kendilerine yönelik olduğunu ileri sürmüştü.

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