Savaş korkusu 33 ülkeyi harekete geçirdi: Vatandaşlara 2 haftaya kadar stok çağrısı
Dünyada savaş ve kriz endişesi büyürken 33 ülkeden vatandaşlarına dikkat çeken uyarı geldi. ABD, İngiltere ve Avrupa ülkelerinin de aralarında bulunduğu ülkeler, olası savaş, afet ve siber saldırılara karşı acil durum hazırlıklarını hızlandırdı. Vatandaşlardan 3 gün ile 2 hafta arasında yetecek gıda, su ve temel ihtiyaç malzemelerini stoklamaları istendi. İşte acil durum çağrısı yapan 33 ülke ve evlerde bulundurulması önerilen malzemeler...
Jeopolitik gerilimler, derinleşen iklim krizi ve giderek artan siber tehditler ülkeleri harekete geçirdi. ABD, İngiltere ve AB üyelerinin de aralarında bulunduğu 33 ülke, vatandaşlarına olası krizlere karşı acil durum stokları hazırlamaları çağrısında bulundu.
Hükümetler, artan kriz risklerine karşı toplumu hazırlamak amacıyla acil durum planlarını devreye alıyor. Fransa'daki siber sabotajlar ve bölgesel savaşların yarattığı tedirginlik, küresel ölçekte güvenlik tedbirlerinin ve hazırlıkların sıklaştırılmasına yol açtı. Avrupa Komisyonu, hazırlık stratejisi kapsamında halka en az 72 saat yetecek bozulmayan yiyecek, su, fener, radyo ve ilaç kiti bulundurma çağrısı yaptı. İngiltere ise "Be Ready" kampanyasıyla 3 günlük gıda ve nakit uyarısında bulunurken, Almanya Federal Sivil Koruma Birimi hibrit saldırılar ve kesintilere karşı kişi başı günlük 1,5 litre su ve konserve depolanmasını önerdi.
İŞTE 33 ÜLKE
Vatandaşlarına 3 gün ile 2 hafta arasında stok ve acil durum kiti hazırlama çağrısı yapan ülkeler şu şekilde sıralandı:
AVRUPA: Birleşik Krallık, İrlanda, Fransa, Almanya, Hollanda, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, İsviçre ve Hırvatistan.
KUZEY AMERİKA: Kanada, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri.
GÜNEY AMERİKA: Şili, Kolombiya, Arjantin ve Brezilya.
AFRİKA: Güney Afrika.
ASYA: Japonya, Tayvan, İsrail, Hindistan, Filipinler, Singapur.
AVUSTRALYA VE OKYANUSYA: Avustralya, Yeni Zelanda.