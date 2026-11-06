Jeopolitik gerilimler, derinleşen iklim krizi ve giderek artan siber tehditler ülkeleri harekete geçirdi. ABD, İngiltere ve AB üyelerinin de aralarında bulunduğu 33 ülke, vatandaşlarına olası krizlere karşı acil durum stokları hazırlamaları çağrısında bulundu.

Jeopolitik gerilimler, iklim krizi ve artan siber tehditler 33 ülkeyi harekete geçirdi. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Hükümetler, artan kriz risklerine karşı toplumu hazırlamak amacıyla acil durum planlarını devreye alıyor. Fransa'daki siber sabotajlar ve bölgesel savaşların yarattığı tedirginlik, küresel ölçekte güvenlik tedbirlerinin ve hazırlıkların sıklaştırılmasına yol açtı. Avrupa Komisyonu, hazırlık stratejisi kapsamında halka en az 72 saat yetecek bozulmayan yiyecek, su, fener, radyo ve ilaç kiti bulundurma çağrısı yaptı. İngiltere ise "Be Ready" kampanyasıyla 3 günlük gıda ve nakit uyarısında bulunurken, Almanya Federal Sivil Koruma Birimi hibrit saldırılar ve kesintilere karşı kişi başı günlük 1,5 litre su ve konserve depolanmasını önerdi.