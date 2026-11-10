Haberde, Tupolev Tu-154 tipi Rus askeri uçağının Chkalovsky Hava Üssü'nden havalanarak dün akşam yerel saat 21.00 sularında İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptığı kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, bunun son yıllarda benzeri görülmemiş sıra dışı bir uçuş olduğunu belirtti.

Üst düzey yetkilileri ve askeri personeli taşımak için kullanılan bir Rus askeri uçağının, dün gece İsrail'in başkenti Tel Aviv'e indiği bildirildi.

Rus askeri uçağı, gece saatlerinde Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na indi. (Foto: AA)

Uçağın Ben Gurion Havalimanı'ndaki görüntülerinin paylaşıldığı ve geliş nedeni ile kimleri taşıdığının bilinmediği vurgulanan haberde, İsrail ordusunun, Başbakanlık Ofisi'nin ve Rusya'nın İsrail Büyükelçiliği'nin konu hakkında yorum yapmaktan kaçındığı aktarıldı.

Haberde, geçmişte İsrail ordusu ile Rus ordusu arasında Suriye'deki Rus güçlerinin varlığı konusunda diyalog yürütüldüğü ve Baas rejiminin çöküşü öncesinde iki ülke arasında bir mekanizma oluşturulduğu hatırlatılarak Rusya'nın İran ile de stratejik bağları bulunduğu belirtildi.

Daha sonra KAN, ismi paylaşılmayan yabancı bir kaynağa dayandırarak uçakta, ABD'nin talebi üzerine İsrail'e gelen Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov dahil üst düzey Rus yetkililerin olduğunu iddia etti.

ABD, Rusya ve Ukrayna'dan üst düzey yetkililerin Abu Dabi'de bir barış zirvesi düzenleyeceği belirtilen haberde, uçağın da İsrail'den Abu Dabi'ye doğru havalandığı kaydedildi.