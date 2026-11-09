Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı, uluslararası krizler ve artan hibrit saldırı iddialarına sahne oldu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, ekim ayındaki market siber saldırılarından İran Devrim Muhafızları'nı sorumlu tutarken; İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de Avrupa'da kaos yaratmaya çalışan hibrit saldırılara karşı birlik çağrısı yaparak kendi ülkelerini hedef alan siber saldırıların arkasında Rusya yanlısı korsanların olduğunu belirtti.

Yarın da devam edecek toplantılarda Rusya-Ukrayna Savaşı ve barış müzakerelerinin yanı sıra, Orta Doğu'daki gelişmeler, enerji güvenliği ve yapay zeka gibi uluslararası konular ele alınıyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un ev sahipliği yaptığı toplantıya G7 ülkeleri İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD'nin dışişleri bakanlarının yanı sıra Fransa'nın dönem başkanlığının daveti üzerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati de katıldı.

Fransa İran'ı hedef gösterdi. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

"SABOTAJ AMAÇLI İLK GENİŞ ÇAPLI SİBER SALDIRI"

Fransa'da 11-12 Ekim'de yüzlerce marketi hedef alan dondurucuların bozulduğu siber saldırıya ilişkin bir soruya Barrot, "Devlet kurumlarının gösterdiği olağanüstü çabalar sayesinde, onlara hükümetim ve burada bulunan meslektaşlarım adına teşekkür etmek istiyorum - bu saldırının sorumluluğunun İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğunu teyit edebiliyorum." yanıtını verdi.

Bu saldırının Fransa toprakları içinde yapılan sabotaj amaçlı ilk geniş çaplı siber saldırı olduğunu kaydeden Barrot, ulusal çıkarlara zarar veren bu saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Barrot, siber saldırı nedeniyle İran'ın Paris Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdiklerini açıkladı.

Ayrıca Barrot, "Bu saldırıdan sorumlu olanlara Avrupa düzeyinde yaptırımlar uygulanacağını ve benzeri eylemlerin tekrarlanmasını önlemek amacıyla orantılı ve gerekli önlemlerin alınacağını" belirtti.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ ÖNCESİ UKRAYNA'YA DESTEK MESAJI

Rusya ve Ukrayna arasında, ABD arabuluculuğunda 10-11 Kasım'da Abu Dabi'de yapılacak görüşmelere ilişkin ise Barrot "ABD öncülüğünde yürütülen Rusya-Ukrayna arasındaki diyalog çabalarını destekliyoruz ancak nerede durduğumuzu da çok iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

Barrot, Avrupalıların Ukrayna'ya desteğini yineleyerek, Rusya'ya karşı yaptırımların devam edeceği taahhüdünde bulundu.

Bu görüşmeler bağlamında Barrot, Avrupa ülkelerinin 1,5 yıl önce oluşturdukları Gönüllüler Koalisyonu ile "Ukrayna'da barışa hazırlık sürecine kendi katkılarını" sunmaya başladığı değerlendirmesinde bulundu.

Abu Dabi'deki görüşmelerde yer alacaklarını bir kez daha hatırlatan Barrot, Avrupalıların kıta genelindeki tüm güvenlik tartışmalarına katılmaya hazır olduğunu ancak ilk adımın Ukrayna'daki savaşa son vermek olduğunu vurguladı.

Rusya ve Ukrayna arasında ABD arabuluculuğunda 10-11 Kasım'da Abu Dabi'de görüşmeler yapılacak.

Fransa'da 11-12 Ekim'de marketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırı düzenlenmişti.

İTALYA'DAN DA RUSYA'YA SUÇLAMA

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, siber saldırılar ve uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarları gibi hibrit savaş yöntemleriyle Avrupa'da kaos yaratmaya çalışanlara karşı birlik içinde kalarak güçlü bir mesaj vermenin önemli olduğunu söyledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Tajani, burada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Tajani, "Şu kritik dönemde Avrupa'da ve Batı dünyasında kaos çıkarmaya çalışanlara karşı birlik içinde kalmamız ve güçlü bir yanıt vermemiz büyük önem taşıyor. Kaynağı ne olursa olsun, bunlar düşmanca eylemlerdir." dedi.

Tajani, siber saldırılar ve uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarları gibi hibrit savaş yöntemleriyle gerçekleştirilen eylemlerin Batı'ya ve demokratik sistemlere yönelik saldırılar olduğunu belirterek, "Tepki vermeli, örgütlenmeli ve koordinasyonu güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Tajani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan da hibrit savaş konusunu gelecek AB Dışişleri Bakanları toplantısının merkezine almasını istediğini aktardı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'nun ülkesindeki süpermarketlere yönelik siber saldırılardan İran Devrim Muhafızlarını sorumlu tuttuğu anımsatılan Tajani, İtalya'da kendisinin kişisel verilerinin de hedef alındığı diğer siber saldırıların arkasında Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarının olduğu tezini yineledi.

Tajani, "İtalya'yı hedef alan hibrit saldırılar, kesinlikle Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarının işi. Bunun doğrudan Rusya olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz ancak bu bilgisayar korsanları, kendi ifadeleriyle Rusya yanlısı olduklarını belirtiyorlar. Avrupa genelindeki diğer saldırıların kim tarafından organize edildiğini ise zamanla göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Savaşı konusunda da bu toplantıda Avrupa'nın rolüne işaret eden bir sinyal aldığını belirten Tajani, "Çünkü Rusya'ya yaptırımlar uygulayan Avrupa olmadan gerçek barış sağlanamaz. Biz katkıda bulunacağız. Amaç barış, ancak barış adil olmalı. Ukrayna'ya zarar veremeyiz ve barışı Ukrayna için bir yenilgiye dönüştüremeyiz." ifadelerini kullandı.

Tajani, ayrıca İtalya'nın Kiev'e 13. askeri yardım paketini göndermeye hazır olduğunu da söyledi.

İtalyan bakan, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) aracılığıyla Gazze ve Sudan'a insani yardım göndermeye devam edeceklerini kaydetti.

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