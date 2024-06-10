İsrail’de Gantz depremi

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü soykırımın 8'inci ayında, katil Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hâl hükümetinden istifa ettiğini duyurdu.

Gantz, Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulunarak, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı da hükümetten çekilmeye davet etti. ABD Başkanı Joe Biden'ın sunduğu Gazze Şeridi'nde ateşkes planına da tam destek veren Gantz, Netanyahu'dan bu anlaşmayı sağlaması için cesaretli olmasını istedi.



SOYKIRIM KABİNESİ ÇÖKTÜ

Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot da istifa ettiğini açıkladı.