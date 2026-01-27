İsrail Suriye'nin kırsal arazilerine tanımlanamayan madde püskürttü!
Suriye devlet haber ajansı SANA'ya göre İsrail'e ait uçaklar Suriye'nin Kuneytra kırsalına tanımlanamayan maddeler püskürttüğünü açıkladı. Kuneytra tarım ve orman müdürlükleri bölgede bulunan çiftçilere numune sonuçları çıkana kadar alanlara yaklaşmamaları konusunda uyardı.
Suriye devlet haber ajansı, SANA'ya göre, İsrail'e ait bir uçak, Kuneytra kırsalının güneyindeki Ebu Mazra çiftliği ve El-Hanut köyünün batısındaki tarım arazilerine tanımlanamayan maddeler püskürttü.
Haberde bu olayın ilk kez yaşanmadığı ve geçen pazar günü de Kuneytra kırsalının güneyindeki El-Rafid kasabasında ormanlık alanlara, tarlalara ve meralara İsrail uçakları tarafından bilinmeyen maddeler püskürtüldüğü belirtildi.
ÇİFTÇİLERE YAKLAŞMAYIN UYARISI
Kuneytra tarım ve orman müdürlüklerinin söz konusu arazilerden test için örnekler aldığı, müdürlüklerin test sonuçları açıklanana kadar çiftçileri ve hayvan sahiplerini ilaçlama yapılan alanlara yaklaşmamaları veya buralarda otlatma yapmamaları konusunda uyardığını kaydetti.