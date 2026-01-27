İsrail Suriye'nin kırsal arazilerine tanımlanamayan madde püskürttü!

Suriye devlet haber ajansı, SANA'ya göre, İsrail'e ait bir uçak, Kuneytra kırsalının güneyindeki Ebu Mazra çiftliği ve El-Hanut köyünün batısındaki tarım arazilerine tanımlanamayan maddeler püskürttü.

Haberde bu olayın ilk kez yaşanmadığı ve geçen pazar günü de Kuneytra kırsalının güneyindeki El-Rafid kasabasında ormanlık alanlara, tarlalara ve meralara İsrail uçakları tarafından bilinmeyen maddeler püskürtüldüğü belirtildi.