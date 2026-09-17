Güney Kıbrıs'ta İsrail bağlantılı gayrimenkul yatırımlarına yeni bir halka eklendi. Larnaka ile Limasol arasındaki Zigi'de 60 bin metrekarelik kapalı konut projesi gündeme gelirken, A Haber projede yaklaşık 250 konut ve villa planlandığını aktardı. Son veriler ise yabancı bağlantılı alıcıların 2026'nın ilk 8 ayında imzalanan satış sözleşmelerindeki payının yüzde 42'ye yaklaştığını ortaya koydu. Baf'ta bu oran yüzde 69,8'e kadar çıktı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yabancı sermayenin gayrimenkul piyasasındaki ağırlığı artarken, İsrail bağlantılı yeni yatırımlar yeniden gündemin merkezine yerleşti.

Takvim'in daha önce gündeme taşıdığı Trozena'daki arazi alımları, Polemidia'daki 1.500 öğrenci kapasiteli okul ve İsrail bağlantılı topluluğun giderek genişleyen sosyal altyapısının ardından bu kez gözler Larnaka ile Limasol arasındaki Zigi bölgesine çevrildi. Takvim, ağustos ayında İsrail bağlantılı yatırımların arazi, okul ve sosyal altyapı üzerinden genişlemesine ilişkin Rum basınındaki tartışmaları ayrıntılarıyla aktarmıştı.