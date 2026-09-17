Güney Kıbrıs’ta “İsrail işgali” büyüyor: Zigi’de 250 konutluk tatil köyü için 60 bin metrekarelik proje
Güney Kıbrıs’ta İsrail bağlantılı yatırımlar yeni bir boyuta ulaştı. Larnaka ile Limasol arasındaki Zigi’de 60 bin metrekarelik alana 250 konut ve villalık proje hazırlanırken, yabancı bağlantılı satış sözleşmelerinin payı yüzde 42’ye yaklaştı; Baf’ta ise Ocak-Temmuz 2026 döneminde bu oran yüzde 69,8’e ulaştı. İsrail bağlantılı yatırım stokunun 3,5 milyar euroya çıkması ve yerleşik topluluğa yönelik sosyal ağın genişlemesi, adada “yatırım mı, kalıcı yerleşim mi?” tartışmasını yeniden alevlendirdi.
Güney Kıbrıs'ta İsrail bağlantılı gayrimenkul yatırımlarına yeni bir halka eklendi. Larnaka ile Limasol arasındaki Zigi'de 60 bin metrekarelik kapalı konut projesi gündeme gelirken, A Haber projede yaklaşık 250 konut ve villa planlandığını aktardı. Son veriler ise yabancı bağlantılı alıcıların 2026'nın ilk 8 ayında imzalanan satış sözleşmelerindeki payının yüzde 42'ye yaklaştığını ortaya koydu. Baf'ta bu oran yüzde 69,8'e kadar çıktı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yabancı sermayenin gayrimenkul piyasasındaki ağırlığı artarken, İsrail bağlantılı yeni yatırımlar yeniden gündemin merkezine yerleşti.
Takvim'in daha önce gündeme taşıdığı Trozena'daki arazi alımları, Polemidia'daki 1.500 öğrenci kapasiteli okul ve İsrail bağlantılı topluluğun giderek genişleyen sosyal altyapısının ardından bu kez gözler Larnaka ile Limasol arasındaki Zigi bölgesine çevrildi. Takvim, ağustos ayında İsrail bağlantılı yatırımların arazi, okul ve sosyal altyapı üzerinden genişlemesine ilişkin Rum basınındaki tartışmaları ayrıntılarıyla aktarmıştı.
ZİGİ'DE 60 BİN METREKARELİK YENİ PROJE
The New Arab'ın 11 Eylül 2026'da yayımladığı kapsamlı araştırmaya göre Zigi'de 60 bin metrekarelik lüks bir konut kompleksi geliştiriliyor.
Projenin özellikle Yahudi toplumuna yönelik kapalı bir yaşam alanı olarak pazarlandığı, 2024'teki tanıtımında Yahudi dini kurallarına uygun yaşam imkanlarının öne çıkarıldığı belirtildi.
A Haber'in yaptığı yayında ise "Gordons Gardens" adı verilen projede yaklaşık 250 konut ve villa planlandığı aktarıldı.
Zigi'deki proje, Güney Kıbrıs'ta son dönemde tartışılan büyük ölçekli İsrail bağlantılı yatırımların yeni örneklerinden biri oldu.
ARTIK SADECE İKİNCİ KONUT DEĞİL
The New Arab, Güney Kıbrıs'ın özellikle Larnaka, Limasol ve Baf çevresinde İsrail bağlantılı yerleşimin giderek daha görünür hale geldiğine dikkat çekti.
Dosyada yeni konut projelerinin yanı sıra büyük arazi alımları, sinagoglar, koşer işletmeler, okullar ve sosyal kurumların oluşturduğu altyapının genişlediği belirtildi.
Haberde tartışmanın artık yalnızca turistler veya ikinci konut satın alan kişiler üzerinden yürütülmediği, daha kalıcı bir topluluğun oluşup oluşmadığı sorusunun da gündeme geldiği aktarıldı.
İSRAİL BAĞLANTILI YATIRIM STOKU 3,5 MİLYAR EURO
Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki ekonomik ilişkinin ulaştığı boyut da dikkat çekiyor.
The New Arab'ın Güney Kıbrıs Merkez Bankasının öncü verilerine dayandırdığı bilgilere göre İsrail bağlantılı doğrudan yatırım stoku 2025 yılında yaklaşık 3,5 milyar euroya ulaştı.
Aynı yıl gerçekleşen doğrudan yatırım işlemlerinin büyüklüğü ise yaklaşık 308 milyon euro olarak kaydedildi.
Son dönem yatırımlarında klasik daire ve villa alımlarının yanı sıra büyük geliştirme arazileri, tatil tesisleri ve kapalı konut kompleksleri öne çıkıyor.
13 BİN 288 SÖZLEŞMENİN 5 BİN 562'SİNDE YABANCI BAĞLANTISI
Güney Kıbrıs gayrimenkul piyasasına ilişkin eylül ayında açıklanan son rakamlar, yabancı alıcıların ağırlığındaki artışı da gözler önüne serdi.
Cyprus Mail'in 13 Eylül tarihli haberine göre Ocak-Ağustos 2026 döneminde 13 bin 288 satış sözleşmesi kayda geçti.
Bunların 5 bin 562'si yabancı bağlantılı alıcılara ait.
Buna göre yabancı bağlantılı sözleşmelerin toplam içindeki payı yaklaşık yüzde 42'ye ulaştı. Aynı kategorideki işlemler geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20,4 arttı.
Ancak uzmanlar bu rakamın, Güney Kıbrıs'taki bütün taşınmazların yüzde 42'sinin yabancıların mülkiyetine geçtiği şeklinde okunamayacağı konusunda uyarıyor.
Tapuda tamamlanan mülkiyet devirleri esas alındığında yabancı alıcıların payı yaklaşık yüzde 20 seviyesinde bulunuyor.
BAF'TA HER 10 SÖZLEŞMENİN 7'Sİ YABANCI BAĞLANTILI
Bölgesel dağılım ise çok daha çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor.
Ocak-Temmuz 2026 döneminde Baf'ta kayda giren satış sözleşmelerinin yüzde 69,8'i yabancı bağlantılı alıcılara ait oldu.
Bu oran Larnaka ve Gazimağusa bölgelerinde yaklaşık yüzde 46, Limasol'da ise yüzde 36,5 olarak kaydedildi.
Baf tek başına 1.667 yabancı bağlantılı satış sözleşmesi kaydederken, yabancı talebinin özellikle kıyı kentlerindeki ağırlığı dikkat çekti.
YÜKSEK FİYATLI KONUT VE BÜYÜK ARAZİLER ÖNE ÇIKIYOR
Cyprus Mail'e konuşan emlak veri analisti Pavlos Loizou, yerli ve yabancı alıcıların aynı gayrimenkul segmentlerinde hareket etmediğine dikkat çekti.
Yabancı yatırımcıların daha fazla yeni veya tamamlanmış yüksek segment dairelere, büyük konutlara, ticari varlıklara ve geliştirmeye açık geniş arazilere yöneldiğini belirtti.
Loizou'ya göre yabancı sermaye özellikle kıyı bölgelerinde, yeni projelerde ve geliştirme arazilerinde fiyat baskısına katkıda bulunuyor. Ancak Güney Kıbrıs genelindeki konut fiyatı sorununu yalnızca yabancı talebe bağlamak mevcut verilerle mümkün değil.
TURİZMDEN YERLEŞİME UZANAN HAT
İsrail ile Güney Kıbrıs arasındaki hareketliliğin bir diğer ayağını turizm oluşturuyor.
İsrail, 2025 yılında Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük turizm pazarı oldu. Yaklaşık 600 bin İsrailli ziyaretçi, toplam turist girişlerinin yüzde 13'ünü oluşturdu.
The New Arab'ın İsrail'in Güney Kıbrıs Büyükelçiliğine dayandırdığı tahmine göre adada yaklaşık 15 bin ila 20 bin İsrailli yaşıyor. Bu rakam 2018'de yaklaşık 6 bin 500 seviyesindeydi.
Takvim bu nüfus artışını ve beraberinde gelişen yerleşim altyapısını daha önce ayrıntılarıyla gündeme taşımıştı.
6 CHABAD MERKEZİ VE GENİŞLEYEN ALTYAPI
Artan nüfusla birlikte topluluğa hizmet veren sosyal ve dini altyapı da büyüyor.
The New Arab'a göre Chabad hareketinin Güney Kıbrıs'ta 6 merkezi bulunuyor.
Bu yapıya sinagog, anaokulu, mikveh, koşer sertifikasyon kurumu, mezarlık ve yaz programları da eşlik ediyor.
Haberde, başlangıçta ağırlıklı olarak turistlere ve dini ziyaretçilere hizmet veren bu altyapının artık yerleşik İsrail topluluğunun ihtiyaçlarını karşılayan bir ağ haline geldiği belirtildi.
GÖZLER ŞİMDİ ZİGİ'DE
Güney Kıbrıs'ta İsrail bağlantılı yatırımlara ilişkin tartışmalar daha önce Trozena, Latchi ve Polemidia projeleri üzerinden yürütülmüştü. Takvim, 23 Ağustos'ta bu üç bölgedeki yatırımları ve Rum basınındaki "yumuşak sömürgeleştirme" tartışmasını gündeme taşımıştı. Yeni gündem ise Zigi.
60 bin metrekarelik yeni konut projesi, yabancı bağlantılı satış sözleşmelerinin yüzde 42'ye yaklaşması ve Baf gibi kıyı bölgelerinde yabancı talebinin yüzde 70 sınırına dayanması, Güney Kıbrıs'taki yabancı sermaye tartışmasına yeni veriler ekledi.
Tartışmanın temel sorusu bu noktada kuruluyor: yaşananlar yalnızca yeni bir yabancı yatırım dalgası mı, yoksa adada daha kalıcı bir toplumsal ve ekonomik yapı mı oluşuyor?
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