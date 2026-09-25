İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Bu saldırılar, Filistinlilere ait ev ve yapıların yıkılması, camilerin kundaklanması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi, çiftçilerin arazilerine erişiminin engellenmesi ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesi gibi ihlalleri içeriyor.