Köyde en az 28 Filistinli gözaltına alındı.

Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Asira el-Kıbliye köyünde de evlerine baskın düzenlenen 2 genç gözaltına alındı.

Açıklamada, Tubas'ın kuzeyindeki Akaba beldesinde evine baskın düzenlenen eski bir tutuklunun ve Cenin'in güneyindeki Sanur beldesinden bir başka gencin de gözaltına alındığı belirtildi.

Soykırımcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da sık sık baskınlar düzenliyor. Filistinli ve İsrailli insan hakları kuruluşlarının tahminlerine göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 9 bin 350 Filistinli tutuklu bulunuyor. Bunların 350'si çocuk, 90'ı ise kadın. Tutukluların ağır gözaltı ve tutukluluk koşullarına maruz kaldığı belirtiliyor.