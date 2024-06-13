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İsrail mancınığa kaldı! Hizbullah’ın füzelerine karşılık Orta Çağ yöntemi: Lübnan’ı böyle yakmaya çalışıyor

Hizbullah’ın dün İsrail’e düzenlediği ve Tel Aviv’e 7 Ekim çaresizliğini tekrar yaşatan 160 füzeli saldırının ardından İsrail askerlerinin Lübnan’a yönelik saldırısı sosyal medyada viral oldu. İsrail askerlerinin Lübnan sınırına mancınıkla saldırı düzenlediği görülürken Tel Aviv’in içinde bulunduğu durum da bir kez daha gözler önüne serildi.

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Giriş Tarihi 13 Haziran 2024, 13:00 Güncelleme 13 Haziran 2024, 13:00
İsrail mancınığa kaldı! Hizbullah’ın füzelerine karşılık Orta Çağ yöntemi: Lübnan’ı böyle yakmaya çalışıyor

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Hizbullah'ın dün İsrail'e gönderdiği 160 füzenin ardından İsrail 7 Ekim çaresizliğini bir kez daha yaşadı.

Hizbullah'ın füze tufanından sonra sosyal medyada yayılan görüntüler İsrail'in içinde bulunduğu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail mancınığa kaldı!

İSRAİL'DEN MANCINIKLI SALDIRI

İsrail askerleri Lübnan sınırındaki tarlaları ateş topları ile yakıyor.

İsrail askerlerinin kurduğu mancınık sistemi ve Lübnan sınırına gönderdikleri ateş topları sosyal medyada viral oldu.

İSRAİL BASININDAN AÇIKLAMA

Mancınık çaresizliği alay konusu olurken İsrail gazetesi The Times of Israel ise "Lübnan sınır bölgesi, bölgeye konuşlandırılan İsrail kuvvetlerine zorluk teşkil eden yoğun bitki örtüsüne sahip. Bu tür yangınların, ordunun İsrail'e sızmaya çalışan veya başka saldırılar gerçekleştirmeye çalışan teröristleri tespit etmesine yardımcı olmayı amaçladığına inanılıyor." ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH'TAN LÜBNAN TUFANI

İsrail'in Hizbullah komutanı Taleb Abdullah'ın öldürüldüğüne yönelik iddiaların ardından Hizbullah dün İsrail'in çeşitli bölgelerine 160 füze ateşledi.

Hizbullah'tan İsrail'e füze yağmuru

HİZBULLAH'TAN FÜZE YAĞMURU

İsrail ordusu IDF'den yapılan açıklamada "Kısa bir süre önce İsrail'in kuzeyinde çalan sirenlerin ardından yaklaşık 90 füzenin Lübnan'dan geçtiği tespit edildi. Füzelerin bir kısmı ele geçirildi ve diğerleri İsrail'in kuzeyindeki çeşitli noktalara düştü. Bunun sonucunda birçok bölgede yangın çıktı. Ayrıntılar inceleniyor." ifadelerine yer verildi.

Füzeli saldırının Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'den bu yana İsrail'e düzenlenen en büyük saldırı olduğu bildirildi.

Safed ve Tiberya şehirleri de roket sirenlerinin çaldığı şehirler arasındaydı. İsrailli Magen David Adom, şu ana kadar herhangi bir kayıp haberi gelmediğini açıkladı.

HİZBULLAH ÜSTLENDİ

Hizbullah daha sonra saldırıların sorumluluğunu üstlendi ve bu saldırıların , İsrail'in geçen yılın Ekim ayında Hamas'la savaşının başlamasından bu yana öldürülen en üst düzey Hizbullah komutanı Sami Taleb Abdullah'ı ortadan kaldırma iddiasına yanıt olarak geldiğini belirtti .

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