İsrail mancınığa kaldı! Hizbullah’ın füzelerine karşılık Orta Çağ yöntemi: Lübnan’ı böyle yakmaya çalışıyor

HİZBULLAH'TAN LÜBNAN TUFANI
İsrail'in Hizbullah komutanı Taleb Abdullah'ın öldürüldüğüne yönelik iddiaların ardından Hizbullah dün İsrail'in çeşitli bölgelerine 160 füze ateşledi.
HİZBULLAH'TAN FÜZE YAĞMURU
İsrail ordusu IDF'den yapılan açıklamada "Kısa bir süre önce İsrail'in kuzeyinde çalan sirenlerin ardından yaklaşık 90 füzenin Lübnan'dan geçtiği tespit edildi. Füzelerin bir kısmı ele geçirildi ve diğerleri İsrail'in kuzeyindeki çeşitli noktalara düştü. Bunun sonucunda birçok bölgede yangın çıktı. Ayrıntılar inceleniyor." ifadelerine yer verildi.
Füzeli saldırının Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu düzenlediği 7 Ekim'den bu yana İsrail'e düzenlenen en büyük saldırı olduğu bildirildi.
Safed ve Tiberya şehirleri de roket sirenlerinin çaldığı şehirler arasındaydı. İsrailli Magen David Adom, şu ana kadar herhangi bir kayıp haberi gelmediğini açıkladı.
HİZBULLAH ÜSTLENDİ
Hizbullah daha sonra saldırıların sorumluluğunu üstlendi ve bu saldırıların , İsrail'in geçen yılın Ekim ayında Hamas'la savaşının başlamasından bu yana öldürülen en üst düzey Hizbullah komutanı Sami Taleb Abdullah'ı ortadan kaldırma iddiasına yanıt olarak geldiğini belirtti .