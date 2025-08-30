İsrail ordusu Gazze’de işgalin ilk aşamasına geçti

Soykırımcı İsrail ordusu, dün sabah itibariyle Gazze'de işgalin ilk aşamasına geçtiklerini aktardı. Ordudan gelen açıklamada "Gazze'nin dış mahallelerinde tüm gücümüzle operasyonları yürütüyoruz" ifadesi kullanıldı. Tel Aviv yönetiminin "tehlikeli savaş bölgesi" olarak nitelendirdiği Gazze'nin kuzeyinde saldırılar yoğunlaştı. İsrail ordusu, ilk saldırının ardından iki rehinenin cesedine ulaştıklarını açıkladı. Rehinelerden birinin isminin Ilan Weiss olduğu belirtilirken, diğer rehineye dair bilgi paylaşılmadı.

